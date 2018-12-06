Ученые выяснили, как стресс влияет на зрение

Ученые проводили тесты на контрастную чувствительность.Специалисты института педагогики, психологии и социологии СФУ экспериментальным путем выявили связь между стрессом и ухудшением зрения.В исследовании приняли участие 40 человек с диагностированным профессиональным выгоранием. Ученые проводили тесты на контрастную чувствительность, то есть способность глаза распознавать уровень яркость расположенных рядом объектов.Было выявлено, что у людей, страдающих от хронического стресса, снижалась контрастная чувствительность, их глаза не так четко улавливали разницу между объектами различной яркости.Полученные результаты помогут найти новые способы диагностики симптомов эмоционального выгорания на работе, что даст возможность вовремя предпринять необходимые меры и предупредить развитие различных психосоматических заболеваний, связанных с хроническим стрессом.