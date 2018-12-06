Медики рассказали, как алкогольные напитки могут повлиять на зрение

На глаза алкоголь может оказывать два типа эффекта.С детства каждый человек слышит о пагубном влиянии вредных привычек на организм.Но есть ли на самом деле причины для опасений, и каким мифам стоит верить, а каким – нет.Многие слышали и о том, что алкоголь крайне опасен для здоровья – в том числе, для здоровья глаз. Так ли это на самом деле? К сожалению, пагубное действие алкогольных напитков на органы зрение не является выдумкой. Спирт приводит к многим изменениям в организме, и его регулярное употребление может стать причиной развития целого списка болезней.На глаза алкоголь может оказывать два типа эффекта:Краткосрочный. К нему относится все, с чем сталкиваются люди, которые за один вечер впили слишком много. В том числе – двоение в глазах, повышенная светочувствительность, покрасневшие белки глаз, временное снижение уровня зрения. Также страдают зрачки – они на некоторое время теряют способность адекватно реагировать на изменение интенсивности освещения и сужаться-расширяться в соответствии с ситуацией. Может возникнуть сухость слизистой оболочки глаз и ухудшение восприятия цветов.Долгосрочный. Если в случае с первым типом влияние алкоголя временное, то в этом случае вред для глаз и зрения будет куда более длительным, а иногда – непоправимым. Спирт приводит ко многим общим заболеваниям, и в первую очередь страдает печень. Это чревато нехваткой витаминов, кране необходимых для нормального самочувствия органов зрения. Также исследователи утверждают, что алкоголь приводит к развитию катаракты и способствует началу возрастной макульной дегенерации, которые приводят к частично или полной утрате зрения. Поэтому не стоит переусердствовать с употреблением спиртных напитков.Один бокал вина на праздники не станет причиной развития перечисленных болезней, но злоупотребление алкоголем чревато серьезными проблемами со здоровьем.