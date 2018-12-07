Врачи назвали специю, способствующую восстановлению зрения

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Доступное народное средство улучшит ваше зрение.Наше зрение дает нам 90% информации, которую мы получаем, что помогает нам узнавать больше о мире.С возрастом функционирование нашего организма начинает ухудшаться, и мы теряем некоторые основные функции, а так же становимся все более склонны к болезням.За последние 50 лет мы добились значительного прогресса в области науки и техники. Очки и контактные линзы, которые мы носим сегодня намного лучше, чем раньше, но они обманывают глаз и не лечат основную проблему. К счастью для вас, у нас есть чудесное решение, которое позволит улучшить ваше зрение всего за пару недель!Лекарство готовится из шафрана, корень которого чаще всего используется в качестве специи. Сильвия Бисти, ученая, которая утверждает, что шафран может остановить ухудшение зрения, связанное с возрастом и улучшить его за короткое время.Вот как подготовить рецепт:Ингредиенты:чашка воды1 гр. шафранаИнструкции:Налейте воду в кастрюлю, затем доведите ее до кипения и добавьте шафран. Варите на медленном огне смесь в течение минуты, затем дайте ей остыть и процедите. Добавьте мед по вкусу и выпивайте чашку чая из шафрана. Повторяйте процесс каждую ночь перед сном, и ваше зрение значительно улучшится всего за пару недель.Кроме восстановления зрения, шафран может также очистить вашу кровь, регулировать уровни триглицеридов и холестерина в крови, улучшить циркуляцию крови, вылечить артрит и улучшить вашу память.