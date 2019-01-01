Учёные выяснили, какой алкогольный напиток самый вредный для печени

Врачи назвали главного «убийцу» печени.Исследователи из Медицинской школы при Университете Индианы (США) установили, что даже в очень небольшом количестве выпитое пиво может нанести урон организму.Учеными был осуществлен эксперимент, в ходе которого добровольцы получали пиво в количестве, содержащем 15 мл спирта.Считается, что при столь незначительном количестве содержащего алкоголь напитка мозг пострадать не может.Западная медицина оценивает как «безопасные» дозу алкоголя для мужчин 30–40 мл спирта (за сутки), для женщин – не более 20–30 мл. Но исследование с помощью томографа показало: и после 15 мл пива в мозгу начинались реакции, приводящие к резкому высвобождению дофамина, из-за чего у человека развивается привыкание и растет потребность в более высокой дозе алкоголя. В такой ситуации больше всего страдает печень.«Люди не считают пиво алкогольным напитком, поэтому пивной алкоголизм развивается быстрее и влечет за собой более серьезные последствия, чем распитие крепких спиртных напитков», - заявили исследователи.По их словам, сегодня в пиве часто содержатся не свойственные его классическому рецепту ингредиенты. Часть из них канцерогенна, сообщили эксперты.Ежедневная доза пива в две-три кружки является крайне опасной для печени.