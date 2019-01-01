Врачи назвали сладость, улучшающую зрение

Мед - хорошее средство для скорой помощи уставшим глазам.Телевизоры, мониторы, удушающие и бдительны помещения - глаза современного человека испытывают очень много нагрузок. Если органы зрения после рабочего дня сильно устают, им необходима немедленная помощь.Когда проблемы не нуждаются в коррекции или лечения, можно помочь себе народными методами.Мед - хорошее средство для скорой помощи уставшим глазам, поскольку в его состав входят вещества, необходимые для нормальной функции сетчатки глаз. Также мед используются при лечении катаракты. Рекомендуют мед людям, которые испытывают боль в глазах.Офтальмологи утверждают, что медовые капли снимают воспалительный процесс и защищают глаза от негативного воздействия окружающей среды. В то же время, чтобы избежать возможной аллергической реакции, перед тем, как начать использовать мед для профилактических целей, врачи советуют обязательно проконсультироваться со специалистом.Большинство медиков говорят, что человеку можно употреблять около 50 граммов меда в сутки. Этой дозы достаточно для того, чтобы восполнить запасы витаминов и минералов.Также для профилактики проблем со зрением народная медицина рекомендует употреблять: морковь и болгарский перец, помидоры и салат, капусту, петрушку, зеленый лук и шпинат, щавель, абрикосы, персики и рябину. Эти растения содержат очень полезен для сенсорного органа витамин А.