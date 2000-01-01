Шизофрению связали с нехваткой витамина D

Нехватка витамина D в крови при рождении связана с повышенным риском развития шизофрении в более взрослой жизни. К такому заключению пришли ученые из Дании (Орхусский университет) и Австралии (Квинслендский университет) после проведения совместного исследования. Его результаты опубликовал Scientific Reports/«У детей, которые родились с нехваткой витамина D (содержание менее 20,4 наномоля на литр), риск развития шизофрении в дальнейшем был выше на 44 процента», - заявили ученые в публикации журнала.Исследователи проанализировали данные 2602 человек –жителей Дании, родившихся с 1981 по 2000 год. Половина из них была больна шизофренией, половина здоровых составила контрольную группу. Ученые приняли в расчет такие факторы, как пол, возраст, дата рождения, наличие психических заболеваний в семье, возраст диагностирования шизофрении, возраст матери и отца при рождении ребенка, его вес, среда проживания. Также были учтены данные генетического анализа участников.Но даже с учетом вышеназванных обстоятельств подтвердилась связь между нехваткой витамина D и развитием шизофрении: дети с его дефицитом в крови при рождении чаще остальных заболевали шизофренией во взрослом возрасте. Исследователи констатировали, что уровень неонатального витамина D – это важный биомаркер возможного риска шизофрении.Ученые отмечают, что нехватка витамина D соотносится с дефицитом солнечного света. Весной и зимой, по словам ученых, рождается больше всего детей с высоким риском дальнейшего развития шизофрении.