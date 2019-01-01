Врачи рассказали, к чему приводит еда перед телевизором

Во время приема пищи лучше не отвлекаться.Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов.Объектом исследований стали 120 американских семей, в которых были дети от 6 до 12 лет.Их попросили снять 2 семейных обеда и рассказать, понравилась ли им блюда. Почти половина семей (43%) ели перед включенным телевизором. И только чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина.Как выяснили ученые, здоровье тех американских семей, которые принимают пищу за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, которые едят перед телевизором.Дело в том, что перед голубым экраном люди меньше следят за тем, что попадает в желудок. Поэтому таким образом потребляют больше вредных продуктов и переедают.А совместный ужин с разговорами о том, как прошел день, объединяет семью, а иногда работает как терапия (человек может поделиться пережитым стрессом с родными). От ужина перед телевизором такого эффекта не будет.