Ученые выяснили, кому полезна малосолевая диета

Употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца.Диета с небольшим количеством соли оказалась полезной только для женщин, так как ее избыток в организме мужчин не приводит к развитию гипертонии.По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, давно стали главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, причем у большинства из них подобные проблемы возникают из-за гипертонии, стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.Подобные открытия, как отмечает Фолкнер, сделали необычно популярными различные диеты, содержавшие в себе минимальные количества соли. Когда ученые изучили последствия распространения подобной моды, разгорелись новые скандальные дискуссии.Выяснилось, что в большинстве случаев переход на подобную пищу не снижал давление у любителей подобной диеты и не защищал их от развития гипертонии. Более того, два года назад ученые из Канады показали, что эта диета была опасной для здоровья большинства людей, повышая, а не понижая вероятность развития болезней сердца и сосудов.Анализируя результаты подобных экспериментов, Фолкнер и ее коллеги заметили, что позитивные эффекты от этой диеты были более выражены в ходе тех наблюдений, в которых участвовало больше женщин, чем мужчин.Это натолкнуло их на мысль, что многие негативные результаты, и в особенности итоги опытов на мышах, где обычно применяются только самцы, могут быть связаны с тем, что соль по-разному влияет на работу сосудов мужчин и женщин.Они проверили эту идею, закупив несколько десятков мышей и того, и другого пола. Половину из них медики посадили на обычную диету, а других начали кормить очень пересоленной пищей, состоявшей на 4% из соли.В первые сутки эксперимента, как отмечает Фолкнер, никаких серьезных различий между самцами и самками не было, однако уже через неделю ситуация кардинально изменилась. Давление в сосудах последних выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что повысило риск развития гипертонии и прочих болезней сердца в несколько раз.Причиной этого было то, что организм самок вырабатывает больше альдостерона - гормона, управляющего скоростью вывода воды и натрия из организма. Как правило, при появлении больших количеств соли его концентрация в крови падает, что заставляет почки "выкачивать" дополнительные количества жидкости и натрия из кровотока.Этот механизм, как обнаружили ученые, прекрасно работает в теле самцов, но почему-то почти не включается в организме самок. Благодаря этому соль начинает накапливаться в их организме, что приводит к утолщению стенок сосудов и росту давления.Руководствуясь этой идеей, Фолкнер и ее коллеги попытались исправить ситуацию, используя одно из популярных мочегонных лекарств. Здоровье мышей сразу пошло на поправку, и через несколько дней их давление вернулось в норму, несмотря на то, что они продолжали питаться "вредной" диетой.Соответственно, все это говорит о том, что малосолевые диеты будут полезными только для женщин и небольшой группы мужчин, чье тело необычно плохо реагирует на изменения в концентрации альдостерона. И даже им не обязательно мучать себя таким образом - аналогичного эффекта можно добиться, если просто принимать препараты, подавляющие этот гормон.