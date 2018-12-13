Медики подсказали, какой напиток может защитить от слабоумия

Диетологи назвали идеальный продукт для улучшения работы мозга.Регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.В ходе 18-летнего эксперимента, к в котором участвовали 28 тысяч мужчин, живущих в США, специалисты выяснили, что употребление овощей и фруктов эффективно защищает от развития симптомов слабоумия. В частности, от такого красноречивого признака данного заболевания, как проблемы с памятью.Также стало известно, что обилие растительной пищи в рационе снижает риск появления слабоумия на 34%. Но еще более надежным защитником от возникновения симптомов слабоумия, как оказалось, является апельсиновый сок. У мужчин, которые выпивали стакан свежевыжатого апельсинового сока в день, вероятность развития данного недуга снизилась на 47%.По словам специалистов, один из наиболее важных факторов в этом исследовании – возможность наблюдать за большой группой мужчин в течение 20-летнего периода. А апельсиновый сок и зеленые листовые овощи наиболее позитивно влияли на память и мышление самых пожилых мужчин».