Голливудская улыбка: эта специя поможет отбелить зубы

Куркума отбеливает зубы и снижает вес.Для достижения голливудской улыбки и избавления от лишнего веса не обязательно обращаться к услугам стоматологов и диетологов, уверяют ученые.Эксперты продолжают изучать полезные свойства растений и их влияние на организм человека. В первую очередь специалисты обращают внимание на зависимость здоровья отдельно взятых этнических групп от пищевых привычек. Так, например, при очень низком уровне гигиены жители стран, в которых употребляют большое количество куркумы, редко страдают серьезными заболеваниями полости рта и отличаются завидной стройностью.Специалисты кафедры Оральной патологии в Индийском университете Пенджаба изучили свойства корня куркумы и пришли к выводу, что эта специя может помочь в отбеливании зубов. В традиционной индийской медицине куркуме веками использовали из-за ее противовоспалительных, антиоксидантных и антисептических свойств. Достаточно ежедневно использовать приготовленную в домашних условиях пасту: капельку растительного масла нужно нанести на зубную щетку и сверху нанести слой молотого корня куркумы. Чистить зубы следует три минуты. Повторять процедуру нужно два-три раза в неделю. Уже через месяц будут заметны первые результаты.Исследователи отмечают, что куркума не только отбеливает зубы, но и улучшает состояние десен. Она вряд ли поможет справиться с парадонтитом на запущенной стадии, но первые признаки она способна вылечить.Кроме того, куркума – это простое, полностью натуральное и доступное средство против нежелательных килограммов. О том, что куркума снижает вес, сообщает журнал «Биохимии и питания», опубликовавший результаты исследования корейских ученых. Куркумин меняет состав жировых клеток, трансформируя «вредный» жир в «полезный» коричневый. Полчайной ложки порошка растворенного в стакане молока нужно пить утром и вечером. Этот коктейль ускоряет метаболизм и уменьшает аппетит.Контрольная группа добровольцев, которая участвовала в эксперименте, показала, что общий вес 56 добровольцев снизился за шесть недель на 184 килограмма. Примечательно, что никакие другие изменения в своем рационе или образе жизни участники не практиковали.