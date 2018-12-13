Врачи рассказали, какие продукты помогут сохранить бодрость зимой
В морозную погоду организм тратит много энергии на обогрев органов и нуждается в постоянной подпитке, а вот снизить жирность пищи и добавить в меню продукты, богатые витаминами и микроэлементами, специалисты очень рекомендуют.
Жирная высококалорийная пища требует больших затрат энергии на переработку, потому организм, естественно, устает. Кроме того, организм млекопитающих устроен так, что после плотной трапезы им хочется спать. Это связано с тем, что в природе есть необходимость сохранять энергию в виде жировых запасов.
«Если не хотите спать на ходу и чувствовать постоянную усталость, не перегружайте желудок и старайтесь есть больше овощей и фруктов, которые не только снабдят организм необходимыми для слаженной работы и бодрости витаминами и микроэлементами, но и поспособствуют выработке «гормонов счастья». Больше всего поднятию настроения способствуют бананы, хурма, все цитрусовые, морская капуста, брокколи, баклажаны, болгарский перец и любые ягоды. Если в морозилке есть свежезамороженные сезонные ягоды – их можно просто перемолоть в блендере, добавив немного йогурта или банан – получится вкуснейший десерт», - посоветовала врач.
В рационе обязательно должна присутствовать рыба. Фосфор, которым она богата, улучшает работу мозга, а усталость от умственного труда наступает позже. Способствуют этому также грецкие орехи, арахис, чечевица, миндаль.
Сладости при этом эксперты рекомендуют ограничить. Особенно это касается рафинированных углеводов. Это сахар рафинад и изделия из белой муки, т.е. всякие пончики, тортики, пирожные, а также макароны и белый хлеб. Эти продукты провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови, который вскоре так же быстро и внезапно снижается, тогда мы и чувствуем упадок сил и уныние. А вот цельнозерновые, крупы и бобовые оказывают прямо противоположный эффект и надолго заряжают вас энергией.
Не злоупотребляйте кофе. Он дает заряд энергии, но очень на короткое время, после чего наступает резкий спад, добавила врач.
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