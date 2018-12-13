Врачи рассказали, какие продукты помогут сохранить бодрость зимой

Избавиться от зимней сонливости помогут ягоды и морепродукты.В морозную погоду организм тратит много энергии на обогрев органов и нуждается в постоянной подпитке, а вот снизить жирность пищи и добавить в меню продукты, богатые витаминами и микроэлементами, специалисты очень рекомендуют.Жирная высококалорийная пища требует больших затрат энергии на переработку, потому организм, естественно, устает. Кроме того, организм млекопитающих устроен так, что после плотной трапезы им хочется спать. Это связано с тем, что в природе есть необходимость сохранять энергию в виде жировых запасов.«Если не хотите спать на ходу и чувствовать постоянную усталость, не перегружайте желудок и старайтесь есть больше овощей и фруктов, которые не только снабдят организм необходимыми для слаженной работы и бодрости витаминами и микроэлементами, но и поспособствуют выработке «гормонов счастья». Больше всего поднятию настроения способствуют бананы, хурма, все цитрусовые, морская капуста, брокколи, баклажаны, болгарский перец и любые ягоды. Если в морозилке есть свежезамороженные сезонные ягоды – их можно просто перемолоть в блендере, добавив немного йогурта или банан – получится вкуснейший десерт», - посоветовала врач.В рационе обязательно должна присутствовать рыба. Фосфор, которым она богата, улучшает работу мозга, а усталость от умственного труда наступает позже. Способствуют этому также грецкие орехи, арахис, чечевица, миндаль.Сладости при этом эксперты рекомендуют ограничить. Особенно это касается рафинированных углеводов. Это сахар рафинад и изделия из белой муки, т.е. всякие пончики, тортики, пирожные, а также макароны и белый хлеб. Эти продукты провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови, который вскоре так же быстро и внезапно снижается, тогда мы и чувствуем упадок сил и уныние. А вот цельнозерновые, крупы и бобовые оказывают прямо противоположный эффект и надолго заряжают вас энергией.Не злоупотребляйте кофе. Он дает заряд энергии, но очень на короткое время, после чего наступает резкий спад, добавила врач.