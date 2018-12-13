Стоматологи назвали привычку, разрушающую зубную эмаль

Эксперты рассказали, почему нельзя чистить зубы после завтрака.С детства всех приучают чистить зубы дважды – после сна и вечером. Однако представители Британского сообщества стоматологов поставили под сомнение правильность утреннего гигиенического процесса.По их мнению, зубы следует очищать не утром, а в дневное время.Не важно, когда человек это делает, сразу же после сна или после завтрака, главное, как рассказали стоматологи, между гигиенической процедурой и едой должны пройти как минимум 60 минут. В рацион утренней трапезы часто входят продукты, содержащие большое количество кислот, в процессе употребления которых эмаль становится более пористой. Если очищать ротовую полость сразу же после принятия пищи, можно еще больше повредить их внешнее покрытие.Британские специалисты из области стоматологии дали несколько рекомендаций правильного ухода за ротовой полостью. Гигиеническую процедуру советуют проводить дважды в день. Для этого хорошо подойдет зубная паста, содержащая фтор, и щетка, снимающая налет не только с зубов, но и с языка, и с десен. Сначала массажными движениями необходимо тщательно вычистить жевательную, внутреннюю и внешнюю поверхность зубов, а после завершения процедуры выплюнуть остатки зубной пасты. Затем следует с помощью специальной нити или ершика удалить налет между зубами. Специалисты не советуют сразу же после процедуры ополаскивать рот чистой водой, так как оставшиеся в нем микрочастицы фтора смогут еще больше укрепить эмаль. Они не являются опасными, поэтому не навредят организму.Ополаскиватель для полости рта не следует использовать непосредственно после чистки зубов. Жидкость предотвращает разрушению эмали, но ее не советуют применять одновременно с концентрированной зубной пастой. Воспользоваться средством гигиены можно в послеобеденное время, но после этого необходимо в течение получаса не употреблять пищу и не пить.