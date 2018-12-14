5 самых полезных свойств черного гороха

Какую пользу нашему здоровью приносит чёрный горох? Эксперты в области здорового питания из Италии назвали 5 самых выдающихся его свойств.Чёрный горох может улучшить работу пищеварительной системы за счёт высокого уровня клетчатки. Этот продукт предотвращает запоры. Регулярное употребление черного гороха помогает избавляться от характерных пищеварительных проблем вроде несварения, рвоты, диареи и диспепсии. В чёрном горохе содержатся антиоксиданты, помогающие вывести из организма различные токсичные отходы.У черного гороха есть полезные свойства, укрепляющие зрение. В нём имеется витамин А, который производит пигменты в сетчатке, тем самым позволяя лучше видеть. Особенно полезен чёрный горох для укрепления зрения в условиях слабого освещения.За счёт повышенного содержания железа и фолатов в чёрном горохе можно избавиться от анемии. Это очень полезно для женщин во время менструации, беременности и грудного вскармливания. Кроме того, чёрный горох увеличивает уровень гемоглобина.Вновь упомянем изрядное количество клетчатки в этом продукте, ведь она способствует потере лишнего веса, надолго сохраняя сытость и тем самым подавляя аппетит. Кроме того, чёрный горох дает организму немало необходимой энергии без поглощения лишних калорий.Эта же клетчатка очень полезна для пациентов с диабетом обоих типов. Диетические волокна поддерживают нормальный уровень инсулина и сахара в крови, что является жизненно важным для жертв данного метаболического расстройства.