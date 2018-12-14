Названа неизвестная ранее причина ожирения

Известный диетолог объяснила связь между сном и лишним весом.Светлана Фус рассказала своим подписчикам об опасности, которую влечет за собой нехватка сна.«Полноценный сон крайне важен для организма. Он является одним из главных элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод) и лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания. Из-за активизации грелина и лептина, возбуждая аппетит. Кроме этого, недосыпание нарушает выработку гормона сна-мелатонина. Его низкий уровень в крови увеличивает риски лишнего веса на 40-60%Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов: недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе. Так что питайтесь правильно и высыпайтесь!» - советует специалист.