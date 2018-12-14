Медики определили, когда нужно принимать лекарства от давления

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Лучше всего таблетки работают в определенное время дня.Для лекарств от давления существует «золотое» время приема. Испанские ученые заявили о том, что прием лекарств от артериального давления наиболее эффективен перед сном.Теперь канадские специалисты тоже проведут исследование для определения «золотого» времени приема лекарственных препаратов.Группа научных специалистов Университета Альберты под руководством доктора Скотта Гаррисона будет исследовать этот вопрос на примере более 8 тысяч пациентов. Ученые отметили, что коррекция времени потребления лекарств от давления, вполне вероятно, поспособствует значительному улучшению показателей здоровья всего населения в мире.Предыдущая работа испанских медиков продемонстрировала преимущество приема необходимых лекарств ночью или перед сном. Исследователи тогда констатировали: следование такому принципу снижает риск сердечного приступа, инсульта и смерти пациентов на 61%.В этот раз руководитель проекта заявил, что знание пациента нужного ему времени для приема лекарства от давления может обезопасить его от самых неприятных и тяжелых последствий.