Стоит ли бояться лапши быстрого приготовления?

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Лапша быстрого приготовления давно стала синонимом неправильного питания, поэтому сторонники здорового образа жизни обходят полки с лапшой быстрого приготовления стороной. Эксперты собрали все факты, чтобы разобраться, так ли эта пища опасна на самом деле.Как производят лапшу быстрого приготовления?Производство лапши быстрого приготовления крайне простое: его можно разбить на пять этапов. Сначала производители раскатывают тесто, состоящее из муки, соли и картофельного крахмала (калорийный ингредиент, отвечающий за сытность продукта).Затем тесто нарезают, а после этого обрабатывают паром. После этого лапшу обжаривают в масле (чтобы она смогла впоследствии быстро размокнуть в кипятке) и фасуют.Состав лапши быстрого приготовленияПолучается, что состав лапши — безвредный и самый обычный. Более того, его можно назвать нейтральным, поскольку ингредиенты, которые используют для приготовлении этого продукта, абсолютно бесполезны для нашего организма.Но подавляющее большинство производителей используют для этапа жарки пальмовое масло, которое при обработке распадается на трансжиры, негативно влияющие на обмен веществ, поднимающие уровень плохого холестерина и способствующие быстрому набору веса.Вкусовые добавкиНаверняка вы уже сами догадались, что основной вред от лапши быстрого приготовления кроется не в ней самой, а в бульонных добавках. Каждый производитель использует примерно одни и те же химические добавки, и все они негативно влияют на здоровье. Подавляющие составляющие искусственного бульона — глутамат натрия (усилитель вкуса), регуляторы кислотности, красители и гуаровая камедь (загуститель).В больших количествах эти добавки являются слабыми канцерогенами, опасными для здоровья желудка.Сушеные овощи и мясоКак ни странно, высушенные овощи и мясо, призванные придать лапше вид полноценного блюда, являются практически такими же безопасными, как и сама лапша.Дело в том, что добавка из сухих разноцветных кусочков действительно состоит из настоящих овощей (уже абсолютно, конечно, бесполезных), а "мясо" является обычной соей.Есть или не есть?Несмотря на то что лапша быстрого приготовления в небольших количествах не принесет организму какого-то ощутимого вреда, полуфабрикаты — не самый лучший вариант для того, чтобы оставаться здоровым.Основная опасность этого "блюда" кроется именно в добавках: глутамат натрия, как известно, вызывает привыкание и потребление лапши, обжаренной на пальмовом масле, рискует не ограничиться одним разом. Последствия злоупотребления лапшой в пакетиках рано или поздно будут отчетливо видны не только на фигуре, но и на коже.