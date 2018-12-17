Ученые подтвердили связь между ожирением и онкологией

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Важное исследование провели в США.Американские ученые утверждают, что ожирение является одной из главных причин развития смертельно опасного заболевания рака.К такому выводу специалисты из Общества по изучению раковых болезней в Атланте, пришли, проанализировав все основные публикации, которые посвящены лишнему весу и онкологии среди жителей разных государств, опубликованные с 1975 по 2016 годы.Ученые заинтересовались, как часто ожирение влияет на возникновение рака и какие типы новообразований при этом появляются. Оказалось, что лишняя масса тела ведет к развитию 13 видов онкологии в различных органах и тканях. В среднем около 3,9% раковых опухолей были напрямую связаны с ожирением.При этом в развитых странах данный показатель достигал 7-8%. Также было отмечено, что лишний вес увеличивал шансы на летальный исход пациента после успешного удаления образования на 11-17% на каждые 5 пунктов ИМТ выше нормы. Это коснулось рака груди, почек, предстательной и поджелудочной железы.Также в ходе исследования было установлено, что ожирение приводит к рецидиву онкологии молочной железы и ускоряет процессы старения в мозге, ведя к необратимым изменениям в органе.Ученые заявляют, что в современном мире от ожирения страдает каждый третий житель планеты, а значит борьба с этой проблемой должна стать одной из важнейших задач для ВОЗ, ООН и других ведущих международных организаций, контролирующих работу различных органов здравоохранения.