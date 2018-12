Медики рассказали, почему ежедневный прием душа вреден

Триклозан обладает сильным антибактериальным и антигрибковым эффектом.О том, что ежедневный прием душа может быть вреден, сообщила волгоградский врач-дерматолог Александра Боброва. По словам специалиста, регулярный душ с постоянным использованием гелей и других средств для мытья подрывает здоровье кожи.Дерматолог отметила, что ежедневная обработка кожи гелями для душа и другими мылящимися средствами вредна тем, что способствует ее сухости и обезвоживанию. Помимо этого, постоянное очищение кожи во время приема душа приводит к вымыванию защитного слоя полезных бактерий. В результате происходит нарушение местного иммунитета, так как освободившееся после уничтоженных мылящимся составом полезных бактерий стремятся попасть болезнетворные.«Особый вред причиняют антибактериальное мыло и гели для душа, содержащие триклозан», - пояснила врач.Триклозан обладает сильным антибактериальным и антигрибковым эффектом, он способен защищать от болезнетворных микробов. В то же время триклозан способствует развитию резистентности бактерий к антибиотикам. В 2014 году журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал данные экспериментов с мышами, которые показали, что у животных, контактировавших с триклозаном, в организме возникали процессы, ведущие к развитию рака печени.По словам дерматолога, чем интенсивнее используются человеком антибактериальные средства личной гигиены, тем агрессивнее ведут себя вредоносные бактерии. Кстати, некоторые западные врачи также высказываются о том, что мыться с использованием мылящих средств вредно, и душ лучше принимать просто в виде омовения водой.