Названы продукты, которые полезно есть после тренировок

Это важно для здоровья и красоты фигуры.Мы уже рассказывали, что нужно есть до занятий спортом, чтобы сжечь лишний жир. Но если вы только что завершили тренировку, даже не думайте о том, чтобы пропустить прием пищи."Во время тренировки, особенно если вы занимались с отягощениями, на мышцах появляются микроразрывы", – сообщила Ребекка Гаан, сертифицированный личный тренер и владелец фитнес-студии в Чикаго.Зачем нужно есть после тренировкиСразу после тренировки вашему организму необходим белок, чтобы начать процесс восстановления мышц. Если вы не перекусите в течение 30 минут после упражнений, то, возможно, не сможете максимизировать усвоение питательных веществ и восстановление мышц так, как могли бы, объяснила Ребекка Гаан.По словам Гаан, после душа и короткого отдыха лучше всего употреблять полноценный белок, который содержит все девять незаменимых аминокислот."Чем ближе белок к человеческим тканям, тем легче организму восстановить мышцы. Поэтому идеальны курица, рыба, нежирная говядина и яйца: 60 г белка для женщины и 120 г белка для мужчины", – посоветовала тренер.Когда вы пропускаете перекусы после тренировки, это негативно влияет не только на ваше физическое, но и на психологическое состояние.Отказ от еды после тренировки негативно влияет на психикуПосле интенсивной тренировки уровень глюкозы в крови резко понижается, что может сопровождаться плохим самочувствием и головокружением. Когда мозг не получает достаточно кислорода и питательных веществ, это отрицательно влияет на ваше настроение, мысли и концентрацию вниманию. Чтобы компенсировать возможную затуманенность сознания из-за низкого уровня сахара в крови, Гаан рекомендует съесть банан с ореховым маслом сразу после окончания занятий.Отсутствие перекуса усугубляет физическую усталостьКогда вы не едите после тренировки, то ухудшаете эффект от физических упражнений. Ваши мышцы не получают достаточно питательных веществ, который помогают им восстанавливаться, и поэтому становятся слабее. В дальнейшем это может спровоцировать травму. У вас даже могут возникнуть судороги и мышечные спазмы.Что нужно есть после тренировки для восстановления мышц"Сразу после тренировки я рекомендую простые углеводы в сочетании с высоким содержанием биодоступного белка. Затем нужно устроить еще один хорошо сбалансированный прием пищи в течение двух-четырех часов после тренировки для оптимального усвоения питательных веществ", – предложила Гаан."Это может быть сывороточный протеин, смешанный с молоком или соком, или банан с арахисовым маслом и яйцом вкрутую. После этого следует полноценный прием пищи, который включает белки, жиры и углеводы из всех основных групп продуктов питания".Углеводы:БататШоколадное молокоКиноаФрукты (ананас, ягоды, банан, киви)РисОвсяная кашаКартофельМакаронные изделияТемно-зеленые листовые овощиБелки:Белковый порошок животного или растительного происхожденияЯйцаГреческий йогуртТворогЛососьКурицаПротеиновый батончикТунецЖиры:АвокадоОрешки (без сахара и соли)Ореховые маслаМикс сухофруктов и ореховПримеры еды после тренировки:Жареная курица с запеченными овощамиЯичный омлет с авокадо на тостеЛосось с рисомСэндвич с салатом из тунца на цельнозерновом хлебеТунец и крекеры.Овсянка, сывороточный протеин, банан и миндальТворог и фруктыПита и хумусКрекеры и арахисовое маслоЦельнозерновые тосты и миндальное маслоЗерновые и обезжиренное молокоГреческий йогурт, ягоды и мюслиПротеиновый коктейль и бананМультизерновой хлеб и сырой арахис