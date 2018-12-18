Названа главная опасность лишнего веса в области живота

Еще одна причина держать вес в норме.Для людей с избыточным весом имеет значение то, как жир распределяется по телу, заявили ученые. Особую опасность они увидели в жировых отложениях на животе.Эксперты Европейского общества кардиологов поделились новыми данными, которые подтверждают связь между жироотложением в области живота и плохим состоянием сердца и сосудов. Специалисты констатировали, что избыток жира на животе означает высокую вероятность инфаркта или инсульта.В пользу данного заключения говорят результаты 16-летнего исследования с участием 1 700 человек.«Наличие лишнего жира на животе у взрослых людей с нормальным индексом массы тела и небольшой полнотой делает их риск сердечно-сосудистых заболеваний на 79% выше, чем у людей с избыточным весом, но при этом равномерно распределенным по телу», - определили его авторы.По словам ученых, лишний жир внутри живота, который обволакивает внутренние органы (висцеральный жир), чаще всего растет в своем массе в связи с влиянием стресса и сидячего образа жизни. Эти жировые отложения оказывают значительное влияние на здоровье людей, подчеркивают специалисты. Согласно их данным, с увеличением жира в области живота коррелируют высокий уровень воспаления в организме, а также низкая активность процессов метаболизма.