10 лучших продуктов для снижения давления

Если давление стало «подскакивать», включите в свой рацион эти продукты. Медики считают их лучшими в деле предотвращения гипертензии.Лучшие продукты для снижения давления: свекольный сок. Содержащийся в нем нитрат превращается в оксид азота, под действием которого расширяются кровеносные сосуды.Лучшие продукты для снижения давления: печеный картофель. В нем много магния и калия, которые давно зарекомендовали себя как важные компоненты терапии при гипертензии.Лучшие продукты для снижения давления: молочные. Их регулярное употребление способствует увеличению концентрации кальция. По данным научных исследований, его недостаток коррелирует с повышением давления.Лучшие продукты для снижения давления: яйца. Яичный белок действует на организм аналогично каптоприлу – известному лекарству для снижения высокого давления.Лучшие продукты для снижения давления: брокколи. В брокколи содержатся вещества, которые защищают артерии от повреждений. Также в брокколи много снижающих давление минералов - магния, кальция, калия.Лучшие продукты для снижения давления: белая фасоль. Также отличается высокой концентрацией калия, магния и кальция.Лучшие продукты для снижения давления: бананы. Заслуженно входят в список, будучи богатейшим источником калия: в одном банане содержится около 11% от дневной нормы.Лучшие продукты для снижения давления: гранаты. Врачи рекомендуют гипертоникам ежедневное употреблять стакан гранатового сока. Эффект понижения давления будет заметен через три недели.Лучшие продукты для снижения давления: темный шоколад. Насыщенный антиоксидантными веществами флаванолами шоколад повышает эластичность кровеносных сосудов.Лучшие продукты для снижения давления: овсянка. В овсе содержится столько клетчатки, что это помогает поддерживать здоровый уровень систолического и диастолического артериального давления.