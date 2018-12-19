Назван самый полезный сухофрукт для женщин

Американские ученые изучили влияние сухофруктов на состояние здоровья женщин. Оказалось, что самым полезным из них может быть чернослив. Этот продукт отлично укрепляет скелет представительниц прекрасного пола.В черносливе содержатся некоторые полезные вещества, которые могут повысить прочность костей женщин. Кроме того, исследователи из США установили, что если регулярно употреблять этот сухофрукт в пищу, можно снизить риск развития остеопороза. Так называется вымывание необходимых для нормального здоровья минеральных веществ из костей. Этот процесс приводит к хрупкости скелета.Чтобы провести новый эксперимент, американские ученые наблюдали 2 группы женщин. Участницам первой группы предложили каждый день употреблять в пищу немного чернослива, во второй – девушки ели высушенные яблоки. В итоге у женщин, включивших в рацион сухие сливы, наблюдалась лучшая прочность костей.Исследователи подчеркнули, что сухофрукты – продукты, которые можно употреблять в разумных количествах без вреда для стройности. Сушеные фрукты укрепляют сосудистые ткани, очищают кишечник, защищают от образования тромбов. Чернослив, в частности, также повышает уровень гемоглобина.В это же время британские ученые составили список продуктов, которые способны поддерживать здоровье на нормальном уровне благодаря способности восстанавливать организм. Среди них значатся ореховое масло, сельдерей, манго, яйца, авокадо, кешью, карри, шоколад, ржаной хлеб и листовой салат.Чтобы защитить мозг от старения и улучшить кровообращение в этом органе, стоит употреблять сок апельсина. Ученые отметили, что этот продукт может снижает риск развития слабоумия на 47%.