Медики назвали привычку, способствующую похудению

Медики назвали привычку, способствующую похудениюОтсыпаясь на выходных, можно похудеть.Стать стройнее за счет сна вполне реально, установили в этот раз исследователи.Они обнаружили, что индекс массы тела (ИМТ) может понижаться, если человек имеет возможность отоспаться в выходные дни. «Речь идет о полноценном сне, а не о привычке дремать», - подчеркнули специалисты.Ученые наблюдали за 2 000 человек в возрасте от 19 до 82 лет. Они заметили, что у людей, которые в выходные дни спали дольше, чем в будни, был более низким ИМТ. Каждый дополнительный час полноценного крепкого сна снижал индекс массы тела на 0,12, констатировали врачи.Медики заявили, что нехватка сна оказывает влияние на гормональный баланс, метаболизм и механизмы аппетита: люди с недосыпом потребляют больше пищи, так как склонны постоянно перекусывать из-за повышенного желания есть. В подобных условиях легко запускаются физиологические механизмы ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца, предостерегли эксперты.Ранее ученые из США приходили к заключению о том, что возможность подольше поспать в выходные дни благоприятно влияет на важные функции организма и снижает риск диабета.