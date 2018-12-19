Диетологи подсказали, как не поправиться за новогодние праздники
Встреча нового года - как правило, стресс для организма. Переедания, употребление жирного и сладкого поздно вечером, алкоголь - в результате лишние килограммы и проблемы со здоровьем.
Украинская диетолог Екатерина Толстикова поделилась важными советами на тему новогодних застолий. Так, диетолог по пунктах перечислила, о чем важно помнить, садясь за новогодний стол, чтобы позже не жалеть.
Толстикова предложила альтернативу - как сделать, чтобы от лишних жиров не страдала печень, а ваш мозг получил удовольствие от праздника.
#1 Откажитесь от колбас
"Докторскую колбасу, какая бы она не была ОК, заменить на индейку/телятину", - советует Толстикова.
#2 Магазинный майонез также в "списках на отчисление"
"Магазинный майонез заменить на айоли/ домашний или греческий йогурт/ сметану".
#3 Откажитесь от консервированного горошка, а также кукурузы.
"Возьмите замороженный", - лаконично советует Толстикова.
#4 Берите с праздничного стола всего понемногу
"Превратите свой стол в разноцветный фуршет: не мешайте многокомпонентные салаты, сделайте нарезку: мяса/рыбы/овощей/ сыра и зелени. Возьмите тарелку и выложите на нее всего понемногу", - пишет диетолога.
#5 Не запивайте еду алкоголем!
"Если вы его употребляете - только после/без еды".
#6 Не ешьте ночью… по крайней мере, постарайтесь
"Никто не заставляет вас есть в 00.00! Можно поужинать до 20.00, а в полночь зажечь огоньки!" - отмечает диетолог.
#7 Не наготавливайте много - будет меньше соблазна
"Готовьте столько еды, сколько вы съедите за 1-2 дня! Не кулинарьте тазики салатов и заливного".
"Любой праздник - это эмоции, не позволяйте еде заменять то, что вы можете получить бесплатно, без калорий и с пользой для вашего организма", - подытожила Екатерина Толстикова.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
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