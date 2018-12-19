Диетологи подсказали, как не поправиться за новогодние праздники

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Диетолог уточняет: вас никто не заставляет есть ночью!Встреча нового года - как правило, стресс для организма. Переедания, употребление жирного и сладкого поздно вечером, алкоголь - в результате лишние килограммы и проблемы со здоровьем.Украинская диетолог Екатерина Толстикова поделилась важными советами на тему новогодних застолий. Так, диетолог по пунктах перечислила, о чем важно помнить, садясь за новогодний стол, чтобы позже не жалеть.Толстикова предложила альтернативу - как сделать, чтобы от лишних жиров не страдала печень, а ваш мозг получил удовольствие от праздника.#1 Откажитесь от колбас"Докторскую колбасу, какая бы она не была ОК, заменить на индейку/телятину", - советует Толстикова.#2 Магазинный майонез также в "списках на отчисление""Магазинный майонез заменить на айоли/ домашний или греческий йогурт/ сметану".#3 Откажитесь от консервированного горошка, а также кукурузы."Возьмите замороженный", - лаконично советует Толстикова.#4 Берите с праздничного стола всего понемногу"Превратите свой стол в разноцветный фуршет: не мешайте многокомпонентные салаты, сделайте нарезку: мяса/рыбы/овощей/ сыра и зелени. Возьмите тарелку и выложите на нее всего понемногу", - пишет диетолога.#5 Не запивайте еду алкоголем!"Если вы его употребляете - только после/без еды".#6 Не ешьте ночью… по крайней мере, постарайтесь"Никто не заставляет вас есть в 00.00! Можно поужинать до 20.00, а в полночь зажечь огоньки!" - отмечает диетолог.#7 Не наготавливайте много - будет меньше соблазна"Готовьте столько еды, сколько вы съедите за 1-2 дня! Не кулинарьте тазики салатов и заливного"."Любой праздник - это эмоции, не позволяйте еде заменять то, что вы можете получить бесплатно, без калорий и с пользой для вашего организма", - подытожила Екатерина Толстикова.