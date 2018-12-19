Ученые создали эффективные инъекции для снижения холестерина

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Сейчас продолжается тестирование препаратов.Британские исследователи получили отличные результаты испытаний новых уколов от повышенного холестерина. Некоторые специалисты продвигают эти инъекции в качестве более действенной альтернативы статинов.Может ли решение проблемы повышенного уровня холестерина быть настолько же простым, насколько простым является прививка от гриппа?Высокий уровень холестерина подвергает человека риску болезней сердца, которые являются основной причиной смерти жителей нашей планеты. Исследователи из Имперского колледжа Лондона оценили действия новых препаратов, которые предназначены для инъекционного лечения атеросклероза.В частности, лекарственный препарат под названием инклисиран наполовину снижал уровень холестерина у пациентов с высоким риском инфаркта. Действенность препарата сохранялась на протяжении многих месяцев всего после одного укола.Инклисиран является последним примером нового класса мощных лекарств от повышенного уровня холестерина, известных под названием ингибиторы PCSK9.Два других препарата эволокумаб и алирокумаб уже лицензированы в Великобритании два года назад, но их могут выписывать только специалисты узкого профиля, а не врачи общей практики, поэтому широкого применения они пока не получили.Однако существует мнение о том, что эти препараты будут спасать многие тысячи жизней. Исследования показывают, что лекарства эффективны в деле снижения холестерина и уменьшения риска инфарктов и инсультов приблизительно на 2%, по сравнению с плацебо. Они также уменьшают уровень жировых отложений, блокирующих артерии.Но стоит напомнить, что эти лекарства стоит в 100 раз дороже, чем статины. И не стоит забывать о результатах прошлогоднего исследования, которое вообще подвергло сомнению тактику борьбы с повышенным холестерином. Оно показало, что совет о снижении уровня холестерина всеми способами для защиты от болезней сердца является некорректным.