Ученые разработали тест для диагностики рака шейки матки

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Новый метод основан на анализе эпигенетических маркеров на поверхности ДНК.Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали новый тест для диагностики рака шейки матки, который на сегодняшний день со 100% точностью определяет диагноз.Ученые отмечают, что у этого теста отсутствуют недостатки, в отличие от двух других известных методов: мазка Папаниколау и анализа ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ).В первом испытании нового теста приняли участие 15744 женщины. И у всех пациенток метод безошибочно определил наличие заболевания.Ученые отмечают, что новый тест не только точнее, но и дешевле. Исследователи прогнозируют, что этот метод появится в клиниках в ближайшие пять лет, - сообщается в статье Sciene Daily.