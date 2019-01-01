Медики рассказали, что нельзя делать утром, если хотите хорошо себя чувствовать

Если проводить утро правильно, можно запастись зарядом бодрости на весь день.Первые 10 минут рабочего дня влияют на нашу эффективность в течение последующих 8 часов. Разбираемся, чего не надо делать по утрам, чтобы быть продуктивным в течение всего дня.Если мы едва не опоздали и, появившись наконец на рабочем месте, тут же бессистемно зависли в переполненном почтовом ящике, сфокусироваться на чем-либо полезном будет непросто.1.ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ СТРОГО К НАЧАЛУ РАБОЧЕГО ДНЯВы можете испортить свой рабочий день еще до того, как он начался. Согласно исследованиям, руководство предпочитает совам жаворонков и на самом деле имеет свойство замечать тех, кто появляется в офисе позже других. Заметьте, не опаздывает, а просто приходит чуть позже остальных.Безошибочно определяя таких людей, руководители склонны давать им более низкие оценки, чем те заслуживают, просто потому, что они попадают в их поле зрения не в самое лучшее время. А те, кто приходит на работу раньше, наоборот, автоматически признаются наиболее сознательными сотрудниками и выше ценятся, независимо от результатов их труда. Даже если причина «сознательности» кроется в особенностях расписания утренней электрички. И да, это несправедливо, но такова реальность, поэтому постарайтесь приходить в офис чуть раньше, чем того требует здравый смысл.2.ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕТоропливо хвататься за работу, игнорируя присутствующих, - плохая стратегия, которая не даст вам никаких бонусов. Гораздо продуктивнее потратить драгоценное время, чтобы поприветствовать коллег. Помимо соблюдения правил этикета, это поможет настроиться с ними на одну волну, особенно если вы пришли в офис позже других.Совсем недопустимо пропускать приветствие, если вы руководитель. Буркнуть себе под нос «всем привет» - тоже не лучший вариант, даже если вы законченный социопат. Ваши сотрудники - ваша команда, и вы должны хотя бы делать вид, что вам не все равно, в противном случае вы рискуете потерять их лояльность и даже уважение, которые не заменит никакая компетентность и никакие навыки по управлению сложными системами.3.ПИТЬ КОФЕ ДО 9.30Утренний кофе - дело святое, и в этой офисной привычке нет ничего предосудительного, если ваш рабочий день начинается в 10 утра. Последние исследования влияния кофе на человеческий организм указывают на то, что лучшее время для того, чтобы попить кофе, наступает после 9.30. Но не раньше. Это связано с уровнем кортизола - «гормона стресса», регулирующего в том числе уровень нашей энергии. У большинства людей уровень кортизола в крови достигает пика с 8 до 9 часов утра.Это значит, что в это время наш организм не нуждается в дополнительном кофеиновом допинге. Более того, злоупотребление кофе в данный период способствует развитию кофеиновой зависимости. Поэтому, если вы начинаете работать в 9 утра или раньше, перенесите свой первый перерыв на кофе на более позднее время, когда ваш организм действительно будет нуждаться в дозаправке энергией.4.ОТВЕЧАТЬ НА КАЖДЫЙ EMAILНе успели сесть в кресло и включить компьютер, как тут же одержимо бросаетесь разбирать все, что свалилось во «Входящие» за ночь? А вот и зря.Будет гораздо лучше, если вы потратите первые 10 минут своего рабочего дня на быстрое «сканирование» и оценку входящей корреспонденции на предмет ее важности. Такой подход поможет вам определить приоритеты и понять, есть ли в почте что-нибудь срочное. Кроме того, вы составите план, как и когда отвечать на остальные письма.5.ХВАТАТЬСЯ ЗА РАБОТУ БЕЗ ЧЕТКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙНе планируете скрупулезно свою каждодневную работу потому, что вам кажется, что там нечего планировать, или потому, что вы уверены в своем чувстве времени?Скорее всего, вы теряете время впустую, перескакивая с одного дела на другое и в итоге не успевая решить самые приоритетные задачи. Перед тем как взяться за работу, убедитесь, что у вас есть четкое понимание того, что нужно сделать в первую очередь. Нет ничего зазорного в том, чтобы составить список наиболее приоритетных дел и здраво оценить время, которое вы потратите на каждое из них. Кроме того, не забудьте посмотреть в календарь. В противном случае вы рискуете быть пойманным врасплох сообщением о давно запланированном совещании, к которому вы забыли подготовиться, потому что героически боролись с квартальным отчетом.6.МНОГОЗАДАЧНОСТЬУжасная новость для всех, кто верит, что может делать несколько дел одновременно: несколько дел одновременно без ущерба для собственного рассудка и качества выполняемой работы могут делать только 2% населения этой планеты. Желание начать делать как можно больше дел, пока есть силы, возникает довольно часто. Подавите это желание и в первые минуты вашего рабочего дня, после того как вы составили четкий план действий на сегодня, начните делать что-нибудь одно.7.НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИВозможно, вам наступили на ногу в метро, или вы вне себя от злости после двух часов стояния в пробке по дороге на работу, или вы поссорились с родителями, или панически боитесь сокращения - выкиньте это из головы на некоторое время. Не давайте негативным переживаниям портить вам еще и карьеру. Специалисты считают гораздо более продуктивным отложить свои негативные мысли и обиды в отдельную «коробочку» и вернуться к ним, если это необходимо, позже.8.ОТКАЗ ОТ РУТИНЫЧеловеческие ресурсы ограниченны, поэтому расходовать их нужно экономно.Если вы потратите все начало дня на попытки решить, за что же все-таки взяться в первую очередь: разобрать ли почту, или попить кофе, или, может быть, сразу начать с квартального отчета, - к моменту, когда вы наконец этим займетесь, вы уже вымотаетесь. Рутина воспринимается нами скорее в негативном контексте, как что-то скучное и однообразное. Отчасти это действительно так. Но следование ежедневной рутине помогает нашему мозгу использовать «автоматический режим» там, где нет необходимости в принятии сложных решений, и сэкономить энергию, которая пригодится там, где эти решения нужны. Поэтому составьте себе расписание, избегая перечисленных здесь ошибок, и следуйте ему, экономя свою энергию и повышая продуктивность.