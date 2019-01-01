Медики рассказали, что нельзя делать утром, если хотите хорошо себя чувствовать
Первые 10 минут рабочего дня влияют на нашу эффективность в течение последующих 8 часов. Разбираемся, чего не надо делать по утрам, чтобы быть продуктивным в течение всего дня.
Если мы едва не опоздали и, появившись наконец на рабочем месте, тут же бессистемно зависли в переполненном почтовом ящике, сфокусироваться на чем-либо полезном будет непросто.
1.ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ СТРОГО К НАЧАЛУ РАБОЧЕГО ДНЯ
Вы можете испортить свой рабочий день еще до того, как он начался. Согласно исследованиям, руководство предпочитает совам жаворонков и на самом деле имеет свойство замечать тех, кто появляется в офисе позже других. Заметьте, не опаздывает, а просто приходит чуть позже остальных.
Безошибочно определяя таких людей, руководители склонны давать им более низкие оценки, чем те заслуживают, просто потому, что они попадают в их поле зрения не в самое лучшее время. А те, кто приходит на работу раньше, наоборот, автоматически признаются наиболее сознательными сотрудниками и выше ценятся, независимо от результатов их труда. Даже если причина «сознательности» кроется в особенностях расписания утренней электрички. И да, это несправедливо, но такова реальность, поэтому постарайтесь приходить в офис чуть раньше, чем того требует здравый смысл.
2.ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ
Торопливо хвататься за работу, игнорируя присутствующих, - плохая стратегия, которая не даст вам никаких бонусов. Гораздо продуктивнее потратить драгоценное время, чтобы поприветствовать коллег. Помимо соблюдения правил этикета, это поможет настроиться с ними на одну волну, особенно если вы пришли в офис позже других.
Совсем недопустимо пропускать приветствие, если вы руководитель. Буркнуть себе под нос «всем привет» - тоже не лучший вариант, даже если вы законченный социопат. Ваши сотрудники - ваша команда, и вы должны хотя бы делать вид, что вам не все равно, в противном случае вы рискуете потерять их лояльность и даже уважение, которые не заменит никакая компетентность и никакие навыки по управлению сложными системами.
3.ПИТЬ КОФЕ ДО 9.30
Утренний кофе - дело святое, и в этой офисной привычке нет ничего предосудительного, если ваш рабочий день начинается в 10 утра. Последние исследования влияния кофе на человеческий организм указывают на то, что лучшее время для того, чтобы попить кофе, наступает после 9.30. Но не раньше. Это связано с уровнем кортизола - «гормона стресса», регулирующего в том числе уровень нашей энергии. У большинства людей уровень кортизола в крови достигает пика с 8 до 9 часов утра.
Это значит, что в это время наш организм не нуждается в дополнительном кофеиновом допинге. Более того, злоупотребление кофе в данный период способствует развитию кофеиновой зависимости. Поэтому, если вы начинаете работать в 9 утра или раньше, перенесите свой первый перерыв на кофе на более позднее время, когда ваш организм действительно будет нуждаться в дозаправке энергией.
4.ОТВЕЧАТЬ НА КАЖДЫЙ EMAIL
Не успели сесть в кресло и включить компьютер, как тут же одержимо бросаетесь разбирать все, что свалилось во «Входящие» за ночь? А вот и зря.
Будет гораздо лучше, если вы потратите первые 10 минут своего рабочего дня на быстрое «сканирование» и оценку входящей корреспонденции на предмет ее важности. Такой подход поможет вам определить приоритеты и понять, есть ли в почте что-нибудь срочное. Кроме того, вы составите план, как и когда отвечать на остальные письма.
5.ХВАТАТЬСЯ ЗА РАБОТУ БЕЗ ЧЕТКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
Не планируете скрупулезно свою каждодневную работу потому, что вам кажется, что там нечего планировать, или потому, что вы уверены в своем чувстве времени?
Скорее всего, вы теряете время впустую, перескакивая с одного дела на другое и в итоге не успевая решить самые приоритетные задачи. Перед тем как взяться за работу, убедитесь, что у вас есть четкое понимание того, что нужно сделать в первую очередь. Нет ничего зазорного в том, чтобы составить список наиболее приоритетных дел и здраво оценить время, которое вы потратите на каждое из них. Кроме того, не забудьте посмотреть в календарь. В противном случае вы рискуете быть пойманным врасплох сообщением о давно запланированном совещании, к которому вы забыли подготовиться, потому что героически боролись с квартальным отчетом.
6.МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
Ужасная новость для всех, кто верит, что может делать несколько дел одновременно: несколько дел одновременно без ущерба для собственного рассудка и качества выполняемой работы могут делать только 2% населения этой планеты. Желание начать делать как можно больше дел, пока есть силы, возникает довольно часто. Подавите это желание и в первые минуты вашего рабочего дня, после того как вы составили четкий план действий на сегодня, начните делать что-нибудь одно.
7.НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ
Возможно, вам наступили на ногу в метро, или вы вне себя от злости после двух часов стояния в пробке по дороге на работу, или вы поссорились с родителями, или панически боитесь сокращения - выкиньте это из головы на некоторое время. Не давайте негативным переживаниям портить вам еще и карьеру. Специалисты считают гораздо более продуктивным отложить свои негативные мысли и обиды в отдельную «коробочку» и вернуться к ним, если это необходимо, позже.
8.ОТКАЗ ОТ РУТИНЫ
Человеческие ресурсы ограниченны, поэтому расходовать их нужно экономно.
Если вы потратите все начало дня на попытки решить, за что же все-таки взяться в первую очередь: разобрать ли почту, или попить кофе, или, может быть, сразу начать с квартального отчета, - к моменту, когда вы наконец этим займетесь, вы уже вымотаетесь. Рутина воспринимается нами скорее в негативном контексте, как что-то скучное и однообразное. Отчасти это действительно так. Но следование ежедневной рутине помогает нашему мозгу использовать «автоматический режим» там, где нет необходимости в принятии сложных решений, и сэкономить энергию, которая пригодится там, где эти решения нужны. Поэтому составьте себе расписание, избегая перечисленных здесь ошибок, и следуйте ему, экономя свою энергию и повышая продуктивность.
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