Медики заявили, что миндаль не приводит к ожирению

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Миндаль очень полезен, и не стоит отказываться от его употребления.Долгое время некоторые специалисты по здоровому питанию скептично относились к миндалю из-за высокого содержания калорий и жиров, которые, как они полагали, могут привести к избыточному весу.Однако эксперты Королевского колледжа Лондона утверждают, что, хотя орехи содержат много энергии и жиров, свыше половины калорий не поглощаются организмом.Их исследование показало, что до 20 % жиров в орехах и четверть калорий не всасываются нашим телом. В частности, диетологи сравнили уровни поглощения липидов после приема продуктов из миндальной муки и орехового кекса.Оказалось, что измельченный миндаль лучше всасывается организмом, чем обычный орех, поэтому содержащиеся в нем жиры чаще откладываются в организме.Следует отметить, что молотый миндаль часто добавляют в безглютеновые торты в качестве заменителя муки или для того, чтобы сделать выпечку "более здоровой".В рамках исследования оба кондитерских изделия подавались с обезжиренным заварным кремом.Исследователи пригласили добровольцев, которым удалили нижние отделы кишечника и "уменьшили" желудок после различных заболеваний: рака, язвенного колита или болезни Крона.Медики собрали образцы жидкости из кишечника участников для измерения уровня сахара и жира.Результаты показали, что употребление кексов с небольшими кусочками миндаля привело к усвоению 56,5 % жира по сравнению с 96,5 % жира, содержащегося в ореховой муке.В результате употребления миндальной муки в кровотоках участников также циркулирувало на 61 % больше жира, чем у тех, кто ел ореховые кусочки.Когда частицы миндаля были исследованы под микроскопом, исследователи обнаружили частицы жира, остающиеся в орехах после вывода из организма.Поэтому ученые рекомендуют миндаль в качестве хороших закусок, которые оказывают огромное влияние на здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы.