Врачи рассказали, какие алкогольные напитки быстрее вызывают зависимость

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Ученые назвали самые вредные алкогольные напитки.Сотрудники Медицинской школы Университета Индианы (США) опубликовали данные проведенного ими исследования, в ходе которого ученые выясняли, какие алкогольные напитки быстрее вызывают зависимость, - высокоградусные или кажущиеся вкусными.Они установили, что больше всего «гормонов удовольствия» в организме вырабатывается в ответ на употребление пива.Учеными был проведен эксперимент с участием около 50 мужчин разных возрастов, которые пробовали разные спиртные напитки. Исследователи обнаружили: вкус пива, независимо от уровня содержащегося в нем алкоголя, действует на организм как самый сильный «дофаминовый стимулятор».После употребления этого напитка в кровь выбрасывается наибольшее количество дофамина – нейромедиатора, называемого также «гормоном удовольствия».Именно всплеск дофамина вызывает у людей манию – они начинают тяготеть к тому, что побуждает их организм производить как можно больше дофамина. Таким образом, согласно полученным данным, употребление пива может стать главным фактором алкоголизации человека.«Это первый эксперимент на людях, показавший, что вкус алкогольного напитка может вызывать активность дофамина в центрах мозга, отвечающих за чувство награды и удовольствия», - отметил ведущий автор проекта Дэвид Керекен.Но пиво – не единственный алкогольный напиток с большим потенциалом опасности. Ученые пояснили: чем больше в алкоголе сопутствующих химических соединений, тем он тяжелее для переработки организмом.Исходя из этого, они определили ряд наиболее вредных и нежелательных для употребления алкогольных продуктов – это, по их мнению, баночные коктейли, алкогольные коктейли с большим количеством ингредиентов, шампанское, ликеры.