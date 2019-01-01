Названа одна из самых эффективных диет при гипертонии

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Данная диета снижает давление лучше самых мощных лекарств.Диета с низким содержанием соли, насыщенная фруктами и овощами, снижает артериальное давление сильнее, чем лекарства.Причём для этого требуется всего 4 недели, как показало исследование ученых из Гарварда.Американские ученые доказали, что низкосолевая диета, содержащая большое количество фруктов и овощей, снижает артериальное давление эффективнее любых лекарств всего за 4 недели. Сокращение количества соли в рационе, переход на растительную пищу и продукты питания с низким количеством жира, позволяет уменьшить показатели артериального давления на 21 мм ртутного столба.Отметим, что регулирующие органы в системе здравоохранения не дают одобрения лекарствам от гипертонии, если они не способны уменьшить давление на 3-4 мм ртутного столба, как минимум. Большинство же препаратов от повышенного артериального давления снижают этот показатель на 10-15 мм ртутного столба, при этом вызывая побочные эффекты вроде усталости, головокружений и головных болей.Теперь же исследователи из Гарвардского университета доказали, что специально подобранное питание снижает систолическое артериальное давление более эффективно, чем большинство рецептурных препаратов от гипертонии. Это очень важная новость для пациентов, которые хотели бы снизить давление, одновременно избегая побочных эффектов лекарств.Свои выводы авторы исследования сделали на основе наблюдений за 412 людьми, находящимися на ранней стадии гипертонии, которые еще не принимали постоянно лекарств от повышенного артериального давления.Ранее исследователи из Университета Индианы также доказали, что ежедневный прием пищевых добавок с магнием существенно снижает артериальное давление. Таблетки в 300 мг могут оказать необходимый эффект в деле профилактики гипертонии всего за один месяц.Впрочем, другие эксперты рекомендовали для достижения этих целей налегать на пищу, которая содержит этот минерал, вроде зеленых листовых овощей, бананов и орехов. Они утверждали, что этого вполне достаточно.