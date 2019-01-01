Диетологи подсказали, какой фрукт поможет сжечь лишний жир на животе
Все мы мечтаем избавиться от лишнего жира на животе, при этом не особо напрягая себя физическими нагрузками. Оказывается, существует определенный фрукт, который творит настоящие чудеса в этом плане.
До наступления Нового года остаются считанные дни, и мечты многих людей связаны с обретением более стройной фигуры к этому празднику, которая позволит принарядиться. Правда, многие убеждены в том, что плоский живот требует долгих и интенсивных физических нагрузок в спортзале или в домашних условиях. В некоторых случаях существует более простое решение, которое связано с питанием. Речь идет не только о здоровой и сбалансированной диете, но и об употреблении продуктов, которые помогают интенсивно сжигать жир.
Одним из самых полезных в этом плане является папайя. Этот фрукт насыщен витаминами C и Е, а также другими антиоксидантами. Исследования показывают, что употребление папайи позволяет людям в течение не слишком длительного периода обрести плоский живот. В частности, опубликованная журналом NCBI исследование показало, что папайя предотвращает вздутие - одну из основных причин эстетически нелицеприятного большого живота. Вполне возможно, что это объясняется содержанием в этом фрукте фермента под названием папаин, который способствует нормальному пищеварению.
Чем быстрее и слаженней работает пищеварительная система, тем выше скорость метаболизма. А именно от неё зависит то, с какой интенсивностью этот самый организм сжигает жир и избавляется от лишнего веса. Именно поэтому обязательно включите папайю в свой рацион. В 100 г этого продукта всего 43 калории, что гораздо меньше, чем в шоколаде, чипсах или какой-нибудь другой переработанной пище.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий