Диетологи подсказали, какой фрукт поможет сжечь лишний жир на животе

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До наступления Нового года остаются считанные дни, и мечты многих связаны с обретением более стройной фигуры к этому праздникуВсе мы мечтаем избавиться от лишнего жира на животе, при этом не особо напрягая себя физическими нагрузками. Оказывается, существует определенный фрукт, который творит настоящие чудеса в этом плане.До наступления Нового года остаются считанные дни, и мечты многих людей связаны с обретением более стройной фигуры к этому празднику, которая позволит принарядиться. Правда, многие убеждены в том, что плоский живот требует долгих и интенсивных физических нагрузок в спортзале или в домашних условиях. В некоторых случаях существует более простое решение, которое связано с питанием. Речь идет не только о здоровой и сбалансированной диете, но и об употреблении продуктов, которые помогают интенсивно сжигать жир.Одним из самых полезных в этом плане является папайя. Этот фрукт насыщен витаминами C и Е, а также другими антиоксидантами. Исследования показывают, что употребление папайи позволяет людям в течение не слишком длительного периода обрести плоский живот. В частности, опубликованная журналом NCBI исследование показало, что папайя предотвращает вздутие - одну из основных причин эстетически нелицеприятного большого живота. Вполне возможно, что это объясняется содержанием в этом фрукте фермента под названием папаин, который способствует нормальному пищеварению.Чем быстрее и слаженней работает пищеварительная система, тем выше скорость метаболизма. А именно от неё зависит то, с какой интенсивностью этот самый организм сжигает жир и избавляется от лишнего веса. Именно поэтому обязательно включите папайю в свой рацион. В 100 г этого продукта всего 43 калории, что гораздо меньше, чем в шоколаде, чипсах или какой-нибудь другой переработанной пище.