Медики развеяли главные мифы о воде с лимоном

Врачи призывают раз и навсегда забыть о пресловутом детоксе.Вода с лимоном считается суперполезной, с ее употреблением связывают разные оздоровительные эффекты. Однако именно те полезные свойства, с которыми ассоциируют питье воды с лимоном, не имеют, как выясняется, научного подтверждения.Миф о воде с лимоном: помогает худеть. Утверждается, что кислый вкус полезен для стимуляции метаболизма и стакан воды с лимоном перед едой – отличный рецепт стройности. Наука этого не подтверждает. Употребление воды действительно заполняет часть желудка и снижает аппетит. Но лимон тут ни при чем.Миф о воде с лимоном: улучшает пищеварение. По словам исследователей, в лимонной воде отсутствуют пектин, клетчатка или пробиотики, которые бы могли помочь пищеварению. Секреторные клетки, которые выделяют желудочный сок, позволяют ему подстраиваться под изменения среды, усиливая выработку собственной кислоты или снижая. При получении лимона и его кислот этот механизм сработает, и в пищеварении ничего не изменится.Миф о воде с лимоном: богатый источник витаминов и минералов. На самом деле в стакане воды с лимоном не содержится и 1% от суточной нормы калия, фосфора и кальция, да и витамина С в ней так мало, что для восполнения дневной потребности в аскорбиновой кислоте, по мнению ученых, гораздо правильнее съесть апельсин.Миф о воде с лимоном: очищает от токсинов. Врачи призывают раз и навсегда забыть о пресловутом детоксе. По их словам, вместо так называемых шлаков вода в первую очередь выводит из организма необходимые ему соли.