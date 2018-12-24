Дерматологи назвали привычку, провоцирующую появление акне

Шесть веских причин никогда не спать с макияжем.Мы все знаем, что спать с косметикой - это плохо, но иногда так валимся с ног, что задумываемся: «А может, от одного раза ничего не случиться?». И это повторяется изо дня в день.Так ли вредно засыпать, не смыв макияж, на самом деле – рассказали косметологи.ВЫ РИСКУЕТЕ ПОКРЫТЬСЯ ПРЫЩАМИГолливудский дерматолог Энни Чиу поясняет: «Если вы не очищаете лицо перед сном, то и грязь и омертвевшие клетки кожи остаются с вами еще на несколько часов. Они забивают поры, и в результате у вас может возникнуть хроническое воспаление в виде прыщей».ВАША КОЖА УТРОМ БУДЕТ ТУСКЛОЙ И ПОМЕРТВЕВШЕЙВсе та же причина в забитых порах. «Регулярная чистка и пилинг являются неотъемлемой частью обновления кожи. Если вы регулярно не снимаете верхний омертвевший слой, ваша кожа теряет свою упругость», - говорит доктор Чиу. Бонус: при постоянном очищении кожи, она начинает настолько хорошо выглядеть, что вам придется меньше тратить на тональный крем.ВЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОСТАРЕВШЕЙ И НА ЛИЦЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ МОРЩИН«В слое кожного сала, смешанного с косметикой на вашем лице, развиваются различные микроорганизмы. И, поскольку они контактируют с кожей продолжительное время, защитные способности эпидермиса снижаются. В резльтате у вас развивается вялотекущее хроническое воспаление и тонус кожи падает. Морщины увеличиваются, делая вас старше, чем вы есть», - поясняет Энни Чиу.Больше того. В 2013 году редакция Daily Mail провела эксперимент на одной из своих сотрудниц. В течение месяца она не снимала макияж, а всего лишь обновляла его по утрам, поверх прежнего слоя. Через месяц все отметили, что ее лицо выглядит так, как будто она постарела за это время на 10 лет.ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ПРЫЩИ, ВЫ УСУГУБИТЕ ПРОБЛЕМУПонятно, что очищение лица полезно всем без исключения. Но если у вас жирная кожа и вы предрасположены к акне, спать в макияже вам опаснее, чем остальным. Вы рискуете усилить воспалительные процессы, и так происходящие у вас на лице.ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНЕСТИ ИНФЕКЦИЮСлой косметики на вашей коже является прекрасной питательной средой для различных бактерий. Ночью, когда вы ворочаетесь лицом по подушке, вы механически повреждаете поверхностный слой кожи и можете занести себе инфекцию в свежую потертость.ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ АЛЛЕРГИЮМакияж часто содержит раздражающие кожу красители и парфюмерные отдушки, которые не проявляют себя как опасные в течение дня. Но, знаете ли, даже такой раздражитель, как хлорка - не убивает микробы сразу. Ей требуется от 5 до 10 минут экспозиции, чтобы оказать свое воздействие. А безопасные, в целом, компоненты вашей косметики перестают такими быть при избыточном воздействии на вашу кожу.РЕЗЮМИРУЯ:Как бы сильно вы ни устали, всегда мойте лицо, прежде чем отправляться в кровать - и ваша кожа будет вам благодарна.«Очищайте лицо два раза в день. Вечером, если вы носили плотный макияж, снимите его сперва косметической влажной салфеткой. После умывания и пилинга, который вам просто необходим, если у вас жирная кожа, не забудьте об увлажняющем ночном креме», - рекомендует доктор Чиу.