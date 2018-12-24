Названы продукты, очищающие печень от жира

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Диетологи рассказали о доступных продуктах, сохраняющих печень здоровой.Если в вашем рационе много зеленых листовых овощей, тем самым вы снижаете личный риск развития жировой болезни печени.По словам ученых, потребление в больших объемов нитрата - ингредиента, присутствующего во многих овощах, может снизить показатели накопления жира в печени.Свои выводы исследователи покрепили результатами эксперимента на грызунах. Животных кормили продуктами с высоким содержанием жира и сахара. Несмотря на нездоровый рацион, добавки с нитратами позволяли уменьшить концентрацию жира в печени. Плюс, снижалось кровяное давление, выравнивалось соотношение инсулина и сахара у животных с признаками диабета 2-го типа.Как отмечают диетологи, окислительный стресс вызывает нарушения в сигнальной активности оксида азота, что оказывает пагубное влияние на кардиометаболические функции. Это было установлено ранее. Теперь же ученые выяснили: большое количество нитратов в рационе можно превратить в теле в оксид азота и другие биологически активные виды азота.Эксперты советуют потреблять минимум 200 граммов листовых овощей в день, чтобы добиться положительного эффекта.