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По данным журнала Diabetologia, учеными было установлено, что диабет 2-го типа ведет к снижению когнитивных функций. Научные специалисты Университета Тасмании в Австралии обнаружили, что при возникновении диабета 2-го типа когнитивных функции стабильно притупляются в течение ближайших пяти лет.Учеными были проанализированы данные 705 человек в возрасте от 55 до 90 лет, принимавших участие в исследовательском проекте«Когнитивные функции и диабет у пожилых тасманийцев». У 348 участников из этого числа был обнаружен диабет 2-го типа. За добровольцами в течение 4,6 лет велось наблюдение.Испытуемым проводился анализ состояния мозга и когнитивной деятельности. Ученые следили за тем, как у людей со временем уменьшался объем желудочков головного мозга, также их интересовали другие показатели атрофии мозга.В результате специалисты смогли убедиться в том, что диабет 2 типа ведет к снижению когнитивных функций – у добровольцев с таким диабетом было зафиксировано ухудшение параметров вербальной памяти и беглости речи. При этом учеными были учтены такие факторы, как возраст, пол, образование, курение, сердечно-сосудистые патологи и гипертония, а также уровень холестерина и вес.«Снижение когнитивных функций при диабете 2-го типа может способствовать возникновению трудностей в повседневной деятельности, влиять на прием препаратов. Несоответствующее следование терапии может в свою очередь отрицательно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы и еще больше снизить когнитивную деятельность, что чревато развитием деменции в более раннем возраст», - констатировали в итоге авторы работы.