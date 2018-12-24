Депрессия может приводить к серьезным заболеваниям

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ставшие авторами нового исследования, заявили о том, что угнетенное психоэмоциональное состояние может вредить организму не менее плохих привычек. Ученые доказывает что депрессия может приводить к таким серьезным заболеваниям как сердечные и гипертония, а также к инсультам и к артриту.Заключение о связи депрессии с серьезными заболеваниями исследователями было сделано после того, как они проанализировали данные четырехлетних наблюдений за 15 418 добровольцами пожилого возраста. Испытуемых разделили на группы: добровольцы с ожирением, участники с тревожностью и депрессией, заядлые курильщики.Ученых интересовало, как наличие проблемы, в соответствии с которой участники зачислялись в определенную группу, соотносилось со склонностью людей к тем или иным заболеваниям. Один из выводов, к которым в итоге пришли специалисты, опровергает популярное утверждение о том, что онкологические заболевания возникают «от нервов». Не возникают.«Результаты исследование показывают, что тревожность и депрессия никак не связаны с раком, - хотя в целом плохое психологическое состояние вредит организму», - сообщили авторы проекта.Их анализ продемонстрировал, что депрессивный склад характера может приводить к появлению серьезных заболеваний. По словам ученых, у людей с депрессией риск сердечных заболеваний выше, чем у тех, кто ее не имеет, на 65%, инсультов – на 64%, гипертонии – на 50%, артрита – на 87%.Если говорить о менее серьезных заболеваниях, то специалисты увидели отчетливую связь депрессии с головной болью: депрессивные жалуются на нее на 161% чаще остальных. Также при депрессии распространены расстройства желудка, одышка и боли в спине.