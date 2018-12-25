Медики рассказали, как хроническая усталость разрушает жизнь

Синдром хронической усталости медленно и беспросветно разрушает жизнь человека.Ранее мы писали о синдроме хронической усталости и как его распознать. Это такое состояние, в котором человек пребывает не один месяц. Это не просто усталость, которая может одолеть любого человека в течение дня. Это намного серьёзнее и даже опаснее, ведь СХУ может являться симптомом различных болезней.Но самое страшное то, что синдром хронической усталости медленно и беспросветно разрушает жизнь человека. Причём вы можете совершенно этого не замечать. В этом материале мы расскажем о том, как понять, что это случилось именно с вами.Проблемы со сномКак правило, люди, которые столкнулись с синдромом хронической усталости, испытывают серьёзные проблемы со сном. Они могут долго пытаться заснуть, но ничего не получится. Кто-то наоборот засыпает, но сон всё равно беспокойный, вы часто просыпаетесь. А другие спят отлично и даже столько, сколько нужно, но всё равно не чувствуют себя отдохнувшими.В таких случаях, скорее всего, вы столкнулись с хронической усталостью. Это верные признаки того, что она разрушает вашу жизнь, а следовательно нужно обратиться к специалисту за помощью.Плохое физическое состояниеФизическое состояние человека, подверженного хронической усталости, существенно ухудшается без каких-либо заметных причин. Например, частые головные боли, непроходящая боль в горле, суставах и мышцах, увеличение лимфоузлов на шее и в подмышечных впадинах. Вам стало сложнее сосредоточиться и решать какие-либо задачи, выполнять обычные дела. Также люди гораздо острее реагируют на свет, звуки. Если вы обнаружили у себя один из вышеназванных симптомов, то лучше посетить врача.Отсутствие радостиЧеловеку, который постоянно в усталости, становится гораздо труднее радоваться. Даже успехи и достижения перестают давать положительные эмоции. Часто самооценка остаётся на нуле, а в голове крутятся мысли, мол, вы это не заслужили. В таком случае лучше обратиться к психотерапевту.Нежелание что-то делатьЕсли вы не хотите ничего делать, вами обуревает лень и апатия к делам, которые раньше вызывали положительные эмоции. Вы сопротивляетесь любым делам, которые нужно делать. А они продолжают копиться, тем самым провоцируя ещё большее отторжение.Невозможность расслабитьсяЕсли раньше вам легко было расслабиться в горячей ванной с пеной или за кружечкой кофе, то сейчас такие методы перестали работать. Ничто не может заставить вас расслабиться и обрести новые силы. Так проявляется хроническая усталость, тем самым потихоньку разрушая жизнь.Плохие отношенияЧасто хроническая усталость разрушает жизнь не только вам, но и всем вас окружающим людям. Часто у вас не остаётся сил на общение с друзьями, поэтому отношения разлаживаются.Неконтролируемые эмоцииЛюди с синдромом хронической усталости перестают контролировать свои эмоции. Вы находитесь в плохом настроении без видимой на то причины, часто испытываете агрессию и раздражительность. А просвета не видно в принципе. В итоге любая мелочь может довести до нервного срыва.Как быть?Синдром хронической усталости - сложное состояние, от которого нет лекарства. В решении этой проблемы требуется комплексный подход. Для выхода из этого состояния необходимо в первую очередь обратиться к врачу, так как часто хроническая усталость является следствием какого-либо заболевания.Также уже сейчас вам необходимо нормализовать свой режим дня и сна, желательно записаться на курс массажа, наладить собственное питание.