Врачи поделились простым способом очищения организма

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Поможет обычная питьевая вода.Большое значение для здоровья и долголетия человека имеет чистая внутренняя среда в его организме.Она обеспечивается здоровым питанием и оптимальной активностью, а также с помощью очистительного дыхания, голодания, приема достаточного количества воды, парной бани и некоторых других средств.Прием больших доз алкоголя, курение и переедание, употребление преимущественно вареной пищи, гиподинамия приводят к образованию большого количества токсинов в организме и его загрязнению продуктами распада.Засоренный организм приносит нам массу неприятностей. Токсины, аккумулируясь в нервной системе, вызывают повышенную раздражительность и депрессию. Сердце становится слабей, развивается вздутие живота и неприятный запах изо рта, на коже появляются пятна. Возникновение любого из этих симптомов означает начало процесса аутоинтоксикации организма – иными словами, организм начинает отравлять сам себя из-за неправильной работы пищеварительной системы.Полное очищение организма необходимо для каждого человека. Система очищения организма требует употребления правильной пищи и питательных веществ в правильных пропорциях. Для очищения организма необходимо избегать употребления алкоголя и курения. Полное очищение организма стимулирует вывод из организма токсинов и включает употребление большого количества жидкости– по меньшей мере 8 стаканов воды в день, советует Юрий Константинов в книге «Очищение организма народными средствами».Тем, кто не желает очищать свои органы в отдельности – кишечник, печень, почки и т. д., можно предложить облегченный метод, который хотя бы частично избавит вас от шлаков.Очищение кипяченой водойЭтот способ позволяет избавиться от хронических запоров, нормализовать вес, наладить правильное функционирование кожи, очень мягко и постепенно вывести песок и камни из почек, желчного пузыря, печени.В процессе такой чистки могут возникать легкие боли, которые как раз и станут свидетельством того, что процесс очищения идет правильно и организм дополнительно избавляется от шлаков и ядов. При отсутствии хронических заболеваний никаких болей не будет.Суть данного метода в том, чтобы за 30 минут до завтрака каждое утро натощак выпивать стакан кипятка. Пить горячую воду нужно мелкими глоточками, потягивая и не спеша (хотя пить кипяток иначе довольно сложно). Вода должна быть обязательно кипяченой и такой температуры, которую только могут терпеть ваши губы, не обжигаясь. Данный курс рассчитан на длительное время – 6 месяцев. За это время проходят боли в позвоночнике, исчезает лишний жир в проблемных местах, а кости приобретают большую гибкость.Кто знаком с позами йоги, сделайте так: сядьте прямо на стул – спина и ноги под прямым углом. Закройте глаза и прислушайтесь к своему организму. Потом начинайте пить приготовленную горячую воду.Пейте медленно с перерывами. Выпили, положите руки ладонями вниз на колени. Закройте глаза и опять прислушайтесь к своему организму. Потом, не торопясь, лягте на пол, на коврик на живот.Руки положите ладонями вниз на уровне плеч, подбородок – на пол перед собой. Начинайте медленно поднимать голову и постарайтесь посмотреть через левое плечо на пятку правой ноги. Когда поднимаете голову, задержите внимание на щитовидной железе, потом на позвоночнике между лопатками, потом на пояснице. Когда будете опускаться, задержите внимание на пояснице, потом на позвоночнике между лопатками, на щитовидной железе, то есть в обратном порядке. Когда будете поднимать голову, допускается приподняться на руках, но не отрывать локти от пола. В следующий этап, поворачивая голову через правое плечо, постарайтесь посмотреть на пятку левой ноги.Эта гимнастика продвинет выпитую жидкость по желудочно-кишечному тракту, разомнет ваш позвоночник. Вы почувствуете в теле легкость и стройность.