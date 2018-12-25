Стало известно, как правильно есть чеснок

Аромат и вкус чеснока чудесно стимулируют выделение слюны и желудочного сока.Чеснок – привычный гость на нашей кухне и входит в состав большого количества блюд, которые мы готовим почти каждый день.Мы привыкли считать чеснок специей, но на самом деле это овощ и относится к нему стоит подобающе, как и к его ближайшему родственнику – луку.Мы знаем чеснок благодаря его неповторимому острому аромату. Но не многие в курсе, что это еще и отличное тонизирующее средство, которое очень полезно для здоровья.А как мы знаем, именно аромат и вкус еды «готовят» желудок к процессу пищеварения.Вот почему пищевые добавки не так эффективны, как полезные вещества, которые содержаться непосредственно в еде. Если мы просто примем капсулу с экстрактом чеснока, то мы полностью обойдем первый этап пищеварения. Ведь наша ротовая полость и не подумаем выделять необходимое количество слюны ради какой-то капсулы.Чем же так полезен чеснок?Чеснок является богатым источником соединений серы, которые не только придают ему едкий запах и вкус, но и очень полезны для здоровья.В частности, эти соединения используют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и различных воспалительных процессов.Для того, чтобы чеснок проявил свои полезные свойства его необходимо измельчить. Только в таком виде из соединения под названием аллицин выработается необходимая сульфеновая кислота.Исследования показывают, что чеснок эффективен при более, чем 150 различных заболеваниях!Итак, чеснок:Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Улучшает кровообращение, уменьшает риск возникновения тромбов и снижает кровяное давление.Обладает анти-воспалительными свойствами. В частности, уменьшает риск остеоартрита.Укрепляет иммунную систему. Обладает противобактериальными, противогрибковыми, противовирусными и противопаразитарными свойствами.Борется с раком. Полезен для мозга, легких, молочных желез, желудка и поджелудочной железы.Как же правильно употреблять чеснок?Главный секрет - чтобы чеснок сохранил свои полезные свойства, его нельзя долго варить или жарить.Чеснок следует измельчить и дать ему постоять около 5-10 минут при комнатной температуре. За это время произойдет химическая реакция и чеснок выделит аллицин.Если вы просто бросите измельченный чеснок в кастрюлю или на сковороду, не подождав, то необходимый процесс не запустится.После того, как аллицин выделился, вы можете отварить или поджарить чеснок на слабом огне в течении 10-15 минут. При такой термической обработке чеснок не утратит своих полезных свойств. Но лучше всего есть чеснок сырым!Как быстро чеснок теряет свои полезные свойства, если его варить или жарить?5-15 минут – минимальная потеря полезных свойств;15-30 минут – средняя потеря;45+ минут – полная потеря.Конечно идея есть сырой чеснок во время еды может показаться не очень привлекательной. Но вы измените свое мнение, узнав от каких именно распространённых болезней он способен вас защитить - простуда и грипп, кашель, боль в горле, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, различные паразиты и микробы, высокий уровень сахара в крови, ушные инфекции, увеличение потока желчи, мастит и многие другие.При этом чеснок популярен во всем мире и доступен практически везде!Чеснок – это питательная пища, которая содержит широкий спектр витаминов, минералов, антиоксидантов и фитонутриентов. Чеснок также богат марганцем, кальцием, фосфором, селеной, а также витаминами B6 и C.Помните, что если чеснок дал ростки, то его ни в коем случае нельзя выбрасывать. Проросший чеснок еще более полезный! Впрочем, это касается не только чеснока. Проросшие овощи и злаки в целом содержат больше антиоксидантов.Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов правильного употребления чеснока.Рецепт 1. Для новичковЧто нужно?Одна головка чеснокаМедИнструкция:Очистите чеснок и надрежьте каждый зубок ножом. Дайте постоять в течение 15 минут.Положите чеснок в небольшую емкость (хорошо подойдет банка с плотной крышкой) и залейте медом.Закройте емкость крышкой и держите в темном месте в течение 3-5 дней.После того как смесь настоится, держите ее в холодильнике.Употребляйте 1-2 зубка ежедневно.Рецепт 2. Для «уверенных пользователей»Что вам нужно?2 столовые ложки яблочного уксуса2 зубка чеснока2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока1/4 чайной ложки лимонной цедры (по желанию)3-5 см корня свежего имбиря (очищенного и натертого)Щепотка кайенского перца (по желанию)2 стакана (500 мл) питьевой водыЧто делать?Доведите воду до кипения и дайте остыть.Очистите чеснок и надрежьте зубки ножом. Дайте постоять в течение 15 минут.Смешайте яблочный уксус, лимонный сок, чеснок, имбирь и кайенский перец.Налейте в смесь остывшую воду.Дайте настояться в течение 5 минут.Наслаждайтесь свежеприготовленным напитком.Рецепт 3. Для «профессионалов»Что нужно?1 стакан чеснока? стакана яблочного уксуса? стакана медаЩепотка черного перцаЧто делать?Очистите и измельчите в блендере чеснок. Дайте постоять в течение 15 минут.Смешайте яблочный уксус с медом и этим раствором залейте чеснок.Настаивайте смесь в течение месяца в темном прохладном месте.Процедите с помощью марли и храните в холодильнике.