Могут ли органические продукты снизить риск развития онкопатологии?

Согласно результатам нового исследования употребление в пищу органических продуктов может помочь избежать развития онкологических заболеваний.У людей, в чей рацион входят натуральные продукты, риск развития онкопатологии снижается на 25%.«В частности, употребление органических продуктов питания связано со снижением риска рака молочной железы в период постменопаузы на 34%, риск возникновения всех лимфом — на 76% и неходжкинской лимфомы — на 86%. Если наши результаты подтвердятся, потребление органической пищи может способствовать профилактике онкопатологии», — заявляет ведущий автор исследования Джулия Бодри (Julia Baudry) из Центра исследований, эпидемиологии и статистики (Center for Research and Epidemiology and Statistics), Франция.Кроме того, ученые делают акцент на том, что употребление фруктов и овощей в целом позитивно отражается на профилактике онкологических заболеваний.Марк Гинтер (Mark Guinter), почетный сотрудник Американского онкологического общества (American Cancer Society), подчеркнул: «Важно употреблять в пищу те продукты, в качестве которых вы уверены. Избегайте обработанных красителями мясных изделий и добавляйте в рацион цельные зерна».В новом исследовании приняли участи около 69 тыс. человек, которым предложили заполнить анкету с вопросами о потреблении органических продуктов: фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, ряба, яйца, хлеб и др.Участники также заполняли ежегодные вопросники, касающиеся статуса их здоровья, включая случаи развития онкопатологии.Таким образом, исследователи выявили связь между употреблением органических продуктов и снижением риска развития онкологических заболеваний.