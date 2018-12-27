6 домашних средств, которые помогут избавиться от вшей!

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Хотите избавиться от вшей и гнид? Тогда давайте по порядку. Вши — это такие малюсенькие паразиты размером где-то 2-3 мм каждая. Они бывают разных цветов, но чаще всего серыми (светлыми). Питаются они небольшим количеством крови организма-хозяина. Обычно они поражают голову человека, обитая на ее волосистой части, за ушами, в бровях и даже на ресницах.Распространяются они посредством прямого контакта или при обмене людьми между собой такими предметами, как головные уборы, расчески для волос и пр. Несмотря на то что продолжительность жизни вшей составляет всего около 28 дней, размножаются они с огромной скоростью (откладывают по 10 яиц в день).Эти яйца, или гниды, как их еще называют, достигают зрелости за 12-14 дней. И если своевременные меры по борьбе со вшами не принимаются, их количество быстро растет, так как весь процесс повторяется каждые три недели.Каковы же симптомы наличия этих паразитов?Чувство покалывания или ощущение движения волосЗудПроблемы со сномВозбудимость и раздражительностьЭкземы или повреждения кожных покровов из-за интенсивного чесанияОпасны ли вши?На сегодняшний день случаи передачи вшами каких бы то ни было заболеваний от человека к человеку не зафиксированы, а потому серьезной опасности для здоровья они не представляют.И тем не менее из-за появившихся на коже царапин повышается риск попадания и развития инфекции.Что делать, если у вас завелись вши?Итак, как мы уже упоминали выше, особенно пугаться не стоит, так как серьезной угрозой здоровью вши не являются. Но и игнорировать проблему тоже не следует (если это вообще возможно). Лечение необходимо, кроме того, оно понадобится еще и другим членам вашей семьи, а, вероятно, и близким друзьям, с которыми вы часто встречаетесь.К сожалению, универсального лекарства, которое позволило бы сразу вывести всех вшей без остатка, не существует.Поэтому всегда рекомендуется использовать два вида лечебных средств, и, лучше всего, натурального происхождения.И сегодня мы как раз хотим поделиться с вами наиболее эффективными вариантами таких домашних средств, которые помогут вам избавиться от вшей и гнид.1. Эвкалиптовое маслоЭвкалипт — это дерево родом из Австралии, которое сегодня выращивается во всем мире. Люди по достоинству оценили их листья, из которых посредством дистилляции получают масло. Применять данный продукт можно абсолютно по-разному.Это отличный антисептик и вяжущее средство, эффективное для заживления ран. Поэтому его свойства можно использовать и для борьбы со вшами.2. Оливковое маслоЭтот вид растительного масла также обладает рядом преимуществ для человеческого организма. Оливковое масло тоже поможет вам избавиться от вшей и гнид.Здесь его основным преимуществом будет вязкая текстура, которая лишает паразитов кислорода. Таким образом, они просто задыхаются и умирают.3. Белый уксусЭта жидкость получается посредством уксусной ферментации спирта с помощью бактерий.Среди компонентов можно выделить уксусную кислоту, позволяющую растворять хитин защитной ткани гнид, которая служит им для прикрепления к волосам, и таким образом избавиться от них.Для того чтобы получить эффективное средство от вшей, можно объединить белый уксус с оливковым маслом.Ингредиенты:2 стакана белого уксуса (500 мл)2 стакана оливкового масла (500 мл)Пищевая пленкаЧто нужно делать?Нагрейте уксус так, чтобы температура была приемлемой для кожи и не обжигала.На предварительно смоченные волосы нанесите разогретый уксус и помассируйте голову в течение нескольких минут.Затем возьмите пищевую пленку и обмотайте голову. Постарайтесь «запечатать» поплотнее, чтобы воздух не проходил (тогда эффект будет максимальным).Время воздействия составляет 1 час.По истечении указанного времени снимите пленку и промойте волосы горячей водой.Теперь нагрейте оливковое масло до приемлемой температуры и смочите волосы им.Снова обмотайте голову пищевой пленкой и оставьте для воздействия еще на час.После этого снимите пленку и при помощи железной расчески удалите оставшихся вшей и гнид.Когда процедура будет завершена, помойте голову со своим обычным шампунем (столько раз, сколько считаете необходимым).Примечание: некоторым достаточно только первой части процедуры (с уксусом).4. Масло чайного дереваМасло чайного дерева считается одним из лучших средств для борьбы как с самими паразитами, так и личинками вшей.Это растение также родом из Австралии, и уже на протяжении многих веков его используют для лечения различных кожных заболеваний.Это масло обладает противовирусными, антибактериальными, антисептическими и противогрибковыми свойствами, которые будут весьма полезны, если вы хотите избавиться от вшей и гнид.5. ПетрушкаЭто растение пришло к нам с островов Средиземного моря, оно тоже обладает многочисленными лечебными свойствами.Благодаря наличию в ее составе бета-каротина, петрушка способствует процессу заживления ран, ускоряя регенерацию тканей кожи.Ее эфирные масла обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, полезными при кожных инфекциях (они успокаивают раздраженную кожу).Наконец, петрушка помогает избавиться от вшей, уменьшает раздражение от их укусов и регулирует уровень pH кожи головы.6. Лавандовое маслоЛаванда — это еще одно лекарственное растение с широким спектром видов применения, если мы говорим о ее эфирном масле. Оно обладает успокаивающими и анальгетическими свойствами, а также способствует восстановлению клеток кожи.Но одним из главных преимуществ лавандового масла перед другими натуральными средствами является его специфический запах, который отпугивает паразитов.Если нанести масло лаванды на кожу головы, то это будет своего рода «защитным барьером» от нового засилья вшей.Другие средства, чтобы избавиться от вшей и гнидЧастый гребень или щетка с тонкими металлическими зубчиками — вот подходящий инструмент, чтобы избавиться от паразитов.Лучше всего использовать такой гребень, когда волосы влажные.Процедура будет более эффективной, если нанести на волосы кондиционер или спирт, так «вычесывание» вшей не будет таким болезненным для волос.Избегайте прямого контакта «голова к голове» с другими людьми, а также пребывания в бассейнах и зонах с песчаным покрытием.Перед началом борьбы с паразитами, всю одежду, которую человек носил в последнее время, необходимо постирать в горячей воде, затем высушить и прогладить.Вши и их яйца не могут выжить при температуре выше 53,5 °C.Если эта одежда требует сухого очищения, то отнесите ее в химчистку или запечатайте в герметичный пакет на 2 недели, чтобы не допустить размножения вшей.Не стоит делиться с другими людьми следующими предметами:Плюшевыми игрушкамиШляпамиПолотенцамиПредметами для ухода за волосами (и аксессуарами для волос)В различным местах нашего дома могут находиться волосы, зараженные вшами или их гнидами. А потому жилище, мебель и предметы обихода также нуждаются в тщательной очистке.Примечание: не следует прибегать к использованию различных аэрозолей, так как они могут быть токсичны.Итак, как видите, борьба с педикулезом потребует от вас определенного времени и усилий. Однако все вышеперечисленные средства высокоэффективны и, главное, абсолютно безопасны для здоровья.