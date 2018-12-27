Советы врачей: как пережить праздники без похмелья

Не следует ложиться спать сразу после окончания застолья с алкоголем.Наступил сезон новогодних и рождественских праздников.Это потребует большой выдержки, особенно у любителей «подогреть» празднование алкоголем. Как результат, на утро можно получить похмелье и головную боль.Конечно, самый лучший способ - отказаться от ударных доз спиртного, но есть методы борьбы с похмельем. Нужно понимать, что с точки зрения медицины похмелья - это гиперактивный ответ иммунной системы на избыточное количество алкоголя, которое не способна переработать печень.Поэтому начинать нужно с водных процедур, необходимо пить воду как до принятия алкоголя, так и после. Можно также «оттянуть» всасывание алкоголя через стенки кишечника, это может быть как яйцо в сыром виде, так и кусочек масла за 10 минут до застолья.Также рекомендуется не ложиться спать в состоянии сильного опьянения, а принять душ и попробовать хотя бы немного протрезветь, помогает и свежий воздух.Следует помнить, что популярные в народе советы типа опохмела или рассола по утрам на самом деле не работают, утренний алкоголь только продлевает состояние похмелья.