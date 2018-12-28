Диетологи рассказали, можно ли есть макароны при похудении

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Итальянцы любят макароны, но при этом не теряют завидной стройности."Люди часто ассоциируют макароны с не совсем здоровой пищей. И когда стремятся нормализовать вес, то исключают этот продукт из своего рациона.Но не нужно автоматически относить все макароны к категории "вредного мучного", – советует украинский диетолог Светлана Фус."Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны готовят из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши", – подробно рассказала специалист по питанию.Диетолог также сообщила, почему не нужно отказываться от макарон из твердых сортов.Они богаты:Клетчаткой и растительным белком.Содержат витамины групп РР и В, а также минералы – кальций, фосфор, калий.Практически не содержат жиров.Источник сложных углеводов, которые в отличие от простых, дают ощущение сытости на долгое время.Как часто и в каком количестве можно включать макароны в свой рацион? Светлана Фус рекомендует придерживаться следующих правил:Выбирайте макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы.Правильно их варите. Лучше к состоянию аль денте – не разваривать – обычно это до 10 минут варки. В переваренных макаронах увеличивается количество простых углеводов, повышается их гликемический индекс. Если варить долго, то гликемический индекс повысится до 55, а количество полезных веществ снизится от длительной термической обработки.Поменьше соли.Никаких сырных и майонезных соусов. Макароны (паста) в кафе – это калорийная бомба, где множество соли и творожно-майонезного соуса.Сочетайте с тушеными помидорами, соусом из овощей собственного приготовления. Это будет вкусно и не калорийно.Лучшие "гастрономические спутники" макарон: овощи, грибы, морепродукты.Макароны можно употреблять как взрослым, так и детям, разумеется, если отсутствуют аллергия или непереносимость продукта.Учтите: человеку, чтобы наесться, но не переесть, вполне достаточно 100 г готовых макарон, если речь идет об основном блюде. И вдвое меньше, если они будут гарниром.