Лучшие соки для укрепления иммунитета

Существует несколько соков, которые помогают укрепить иммунитет натуральным образом. Особенно полезны подобные напитки в период болезней.1. Яблоко, морковь и апельсин. Это потрясающая комбинация, которая поможет организму защититься от инфекций. Особенно рекомендуется добавить в данный коктейль зеленое яблоко. В этом соке множество витаминов А, B6 и C, калия и фолиевой кислоты.2. Апельсин и грейпфрут. Мощнейший цитрусовый микс, насыщенный витамином C, который обладает антиоксидантным воздействием, защищая клетки от свободных радикалов. Дефицит витамина С приводит к замедлению процесса заживления ран, неспособности нормально сражаться с инфекциями и нарушениям иммунитета.3. Домашний томатный сок. Лучшим средством получения полезного для здоровья томатного сока является его собственноручное приготовление. И очень важно не взбивать помидоры в блендере, не пользоваться соковыжималкой, а просто отжимать в стакан через какую-нибудь марлевую повязку или воронку. В этом соке множество витаминов А и D, железа и фолатов.4. Свекла, морковь, имбирь и куркума. Это очень богатый с точки зрения полезных питательных веществ сок, укрепляющий иммунную систему и снижающий уровень воспалений. Если у вас появились симптомы гриппа или простуды, обязательно попробуйте данный рецепт, содержащий витамины, железо и кальций.5. Клубника и манго. Ещё один великолепный коктейль, который можно сделать как из свежих, так и из замороженных фруктов. В нём множество витаминов A, C, и Е, а также железо, которое важно для укрепления иммунитета.6. Арбуз. Арбузный сок не просто укрепляет иммунную систему, но и избавляет от напряжения в мышцах. А это довольно частый симптом простуды, особенно у пожилых людей. В арбузе много воды, поэтому приготовить сок из него проще простого.7. Тыквенные семечки. Один из самых полезных видов сока, который укрепляет здоровье костей, защищает от неприятных симптомов менопаузы, оберегает от инфекций мочеиспускательной системы, укрепляет волосы и кожу, полезен для психики и для здоровья предстательной железы.