Ученые нашли причину обжорства

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Дофамин во время одного приема пищи выбрасывает дважды.Как бы не казалась очевидной фраза вынесенная в заголовок, тем не менее именно та пища, которая удовлетворяет наши вкусовые потребности, не дает нам почувствовать насыщение и вовремя остановиться.Немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимент: 12 добровольцев разделили на две группы, одни получали сладкий молочный коктейль, а другие – безвкусную смесь. Эксперты заметили, что первая группа пила напиток с удовольствием, но не чувствовала насыщения, а вторая – ограничилась парой стаканов.При этом специалисты с помощью аппарата позитронно-эмиссионной томографии фиксировали выбросы дофамина - гормона, отвечающего за чувство удовлетворения, отмечает 9 канал.Как оказалось, дофамин во время одного приема пищи выбрасывает дважды: когда мы пережевываем еду и когда она начинает перевариваться в желудке. Но, если блюдо нам нравится, то первый выброс гормона подавляет второй, это приводит к увеличению интервала между двумя фазами, что в свою очередь "затормаживает" чувство насыщения и мы едим больше, чем требуется."Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина", - поясняет автор исследования Хейко Бакес.По мнению ученых, этот двойной механизм выработки дофамина и приводит к перееданию и, как следствие, к ожирению.