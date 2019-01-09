Ученые открыли простой метод раннего предсказания инфарктов

Приступ можно предсказать за долгие годы до того, как он случится.Измерение скоплений кальция в артериях может быть хорошим способом оценки рисков инфарктов и инсультов. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса в США.Не имеющие скоплений кальция в коронарных артериях пациенты имеют существенно меньший риск инфарктов и инсультов, несмотря на наличие таких факторов, как диабет, повышенное артериальное давление или высокий уровень холестерина. В частности, таким пациентам на 3% реже грозят сердечно-сосудистые заболевания в течение следующих 10 лет, несмотря на наличие других опасных симптомов. А это существенно меньше риска в 7,5%, при котором, по мнению экспертов Американского колледжа кардиологии и Американской ассоциации кардиологов, необходимо начинать прием статинов.«Количество сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, когда отложения кальция становятся более интенсивными, - рассказывают авторы исследования. - Полученные нами результаты позволяют предположить, что лица, у которых нет отложений кальция в коронарных артериях и сосудах, могут не принимать статины, несмотря на наличие других факторов риска болезней сердца».И всё-таки в определённых обстоятельствах приём статинов может быть хорошей терапией, как подчеркивают авторы исследования. Однако включение компьютерной томографии в общий осмотр для оценки отложений кальция в артериях стоит того, так как врачи и пациенты смогут в этом случае обсудить другие варианты терапии. Компьютерную томографию довольно легко провести, она доступна по стоимости в большинстве крупных городов и предоставляет огромный объем информации по поводу риска сердечно-сосудистых заболеваний для каждого пациента в следующие 10 лет.Отложения кальция аккумулируются в артериях сердца, что приводит к их кальцификации. Свои выводы ученые из США сделали на основе КТ-снимков груди и сердца 6 184 человек в возрасте от 45 до 84 лет, у которых в прошлом не было инфарктов или инсультов.