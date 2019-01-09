Выявлен белок, ответственный за повышенную тревожность

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К тревожным расстройствам относятся сразу несколько групп заболеваний.Научные специалисты из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка (Германия) выявили белок, ответственный за развитие повышенной тревожности. Эта находка поспособствует разработке эффективных препаратов для терапии данного расстройства. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Nature Communications.К тревожным расстройствам относятся сразу несколько групп заболеваний, для каждого из которых характерно ощущение сильного страха и тревоги, немотивированных и подолгу не проходящих. Наряду с тревожностью и беспокойством пациенты также могут ощущать головные боли, тошноту, сердцебиение, напряжение в мышцах, головокружение, бессонницу, истощение, болезненные желудочно-кишечные реакции.Немецкие исследователи осуществили эксперимент на мышах, который выявил связь тревожности с действием белка IgSF9b. Они обнаружили, что блокирование данного белка в ингибиторных синапсах позволяет снизить повышенную активность нейронов миндалевидного тела головного мозга и благодаря этому избавиться от проявления тревожности.Существующие сегодня медикаменты, предназначенные для лечения пациентов с тревожным расстройством, также нацелены на подавление активности данных нейронов. Проблема в том, что с употреблением таких препаратов связаны побочные действия – например, такие как сонливость, потеря концентрации. Авторы данного исследования утверждают, что выявленный ими метод отключения белка позволяет избегать нежелательных реакций, сопутствующих приему лекарств.