Эта ягода обладает мощными противораковыми свойствами

Она особенно полезна для женщин.Пригоршня клубники в день может быть эффективным средством профилактики рака груди, как установили исследователи. Эти ягоды эффективны даже среди тех, кто уже столкнулся с опасной болезнью.Употребление 15 ягод клубники в день защищало лабораторных мышей от агрессивного рака груди в ходе клинического исследования. Ученые использовали экстракт клубники, которым они кормили самок, страдавших от опухолей. Этим же экстрактом воздействовали и на выращенные в лаборатории опухолевые клетки.В целом, клубника составляла 15% питания мышей. Через пять недель клубничной диеты в организме мышей не было заметно следов распространения опухолей, а у многих грызунов рак даже уменьшился в размерах.Исследователи из Marche Polytechnic University в Италии отмечают, что наблюдали существенное уменьшение веса и объема опухолей. При этом в эксперименте использовались очень агрессивные и инвазивные штаммы. Однако полученные в ходе опытов с мышами результаты далеко не всегда удается повторить с человеком.Предыдущие исследования показали, что употребление 10-15 ягод клубники в день укрепляет здоровье артерий за счет снижения уровня холестерина.В клубнике содержатся феноловые растительные компоненты, которые и обеспечивают положительное воздействие. Эксперимент показал, что под воздействием клубничного экстракта в клетках рака груди блокировались биологические процессы, связанные с ростом и распространением опухолей. Активность нескольких генов, игравших роль в метастазировании, существенно снизилась.В то же самое время один ген, как считают ученые, подавляющий распространение рака груди, стал более активным. Большинство болезней, включая и опухоли, являются довольно сложными, они задействуют различные связи между клеточными и молекулярными системами. Но полученные в ходе исследования результаты, без сомнения, имеют ценность в деле понимания потенциального воздействия клубники на рак груди и связанные с ним молекулярные механизмы.