Медики рассказали, от каких продуктов стоит отказаться гипертоникам

Названы шесть опасных продуктов, повышающих риск появления «смертельной» гипертонии.Эксперты представили вниманию 6 опасных продуктов, которые повышают риск появления «смертельной» гипертонии.По словам специалистов, можно предотвратить указанное состояние внесением некоторых изменений в диету или образ жизни. Гипертония создает дополнительный стресс для кровеносных сосудов и жизненно важных органов, что при критическом уровне чревато смертельным исходом. Как выяснилось, гипертоникам не стоит потреблять консервированные бобы, ведь они содержат большое количество натрия. В крайнем случае следует промыть их в дуршлаге под проточной водой, это позволит смыть большую часть соли.Эксперты советуют установить табу на соусах, в эту категорию входят кетчуп, майонез, аналогичные пищевые изделия. Объясняется это не только присутствием соли, но и сахара, что удваивает риск появления опасных симптомов. Лучше приправлять блюда свежими травами.Несмотря на то, что небольшое количество алкоголя связано с меньшим риском сердечных заболеваний, употребление чрезмерных доз окажет противоположный эффект. Это приводит к обезвоживанию и увеличению веса, которые способствуют повышению кровяного давления. Не стоит выпивать более 14 единиц алкоголя в течение одной недели. Картофель в жареном виде, в том числе и фри, таит в себе опасность, которая усиливается с добавлением соли. Вариантом замены служит продукт, сваренный в «мундире».Не все фрукты приносят пользу для здоровья при имеющихся заболеваниях, речь идет о грейпфруте, вступающем в рискованное взаимодействие с лекарствами. Хлебцы также оказались в этом списке, при их покупке нужно выбирать вариации с меньшим количеством NaCl.