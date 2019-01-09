Люди с большим весом хуже различают запахи

Ученые изучили влияет ли вес человека на чувствительность обоняния. Оказалось, что тучные люди различают запахи на порядок хуже, чем люди с нормальным весом.Из собственных источников издание МедикФорум узнало, что научная работа проводилась японскими специалистами, которые установили связь между комплекцией человека и его обонянием. В результате проведенной научной работы было определено, что восприятие ароматов у тучных людей отличается от чувствительности к запахам у людей, которые не имеют лишнего веса. Таким образом, в ходе исследований было зафиксировано, что обоняние стройного человека оказалось на порядок чувствительнее, что объясняется, как утверждают исследователи, метаболизмом человека. Желудочно-кишечный тракт напрямую связан с обменными процессами в организме и импульсами головного мозга.Избыток жировых клеток не только меняет пищевое поведение людей, оказывает влияние на работу всех систем организма, но и ухудшает обоняние. Специалисты советуют людям, которые страдают ожирением, поддерживать нормальный вес тела, например, начать со спорта и здорового питания. При этом избавление от лишнего веса не только улучшит физическую форму, избавит организм от проблем, связанных с лишним весом, даст возможность жить полноценной жизнью, но и поможет более чутко ощущать и различать ароматы.